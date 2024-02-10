Просто та смачно: як готувати горохляники

Горохляники – це старовинна українська страва. Вона була популярна в 50-х роках минулого століття, а зараз горохвяники майже не готують.

Про це йдеться на сайті Amazing Ukraine.

Як готувати горохляники: інгредієнти

Горох – 1 склянка

Вода – 2 склянки

Борошно пшеничне – 5 ст. ложок

Кухонна сіль – 0.5 ч. ложки

Перець чорний мелений – 0.5 ч. ложки

Петрушка сушена – 1 ч. ложка

Соняшникова олія – 100 мл

Куряче яйце – 1 шт.

Сухарі панірувальні – 5 ст. ложок

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зварити горох. Промиваємо його і заливаємо холодною проточною водою, бажано на ніч. Води для замочування потрібно стільки, щоб вона покривала горох на один сантиметр. Потім промиваємо горох вдруге, воду зливаємо, додаємо чисту воду з розрахунку 1 до 2. Можна додати м’ясний бульйон.

Ставимо каструлю на середній вогонь, доводимо до закипання, потім вогонь зменшуємо, горохову кашу солимо до свого смаку. Коли горох буде варитися, регулярно треба помішувати його. Готуємо до розварювання гороху і випаровування рідини. Якщо вона випаровується раніше, то додаємо ще трохи. Поки горох повністю не розвариться і не перестане хрустіти.

Якщо необхідно приминаємо горох товкачем до пюре образної маси. Потрібно щоб горох повністю охолов. У двох столових ложках олії на сковороді обсмажуємо очищену від лушпиння і нарізану дрібно цибулю. Додаємо її в горохове пюре. Вводимо куряче яйце, борошно пшеничне, петрушку сушену, сіль, перець чорний мелений. Все добре перемішуємо.

З отриманої горохової маси формуємо горохляники круглої форми та обвалюємо у панірувальних сухарях. Обсмажуємо на розігрітій сковороді з соняшниковою олією до золотистого кольору.

Подаємо страву на стіл зі шкварками, товченим часником та сметаною.