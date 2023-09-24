Заправки для салатів найбільше впливають на смак страви, а також її користь. Часто буває, що поживні овочі псують майонезом або іншими шкідливими компонентами. Є багато варіантів заправок з корисних інгредієнтів

Ідеї приготування простих і дуже корисних заправок для салатів опублікована на сторінці нутриціологині Олени Костюк (fresh_diet_life) в Instagram. Усі вони дуже легкі, свіжі та поживні. Про це розповідає НСН.

Базова заправка

2 ст.л оливкової олії

1 ст.л гірчиці

3 ст.л води

сіль, перець

Зелена заправка:

пучок зелені( яку любите), можна мікс

150 г йогурту без домішок (до 3.2%)

капля лимонного соку або оцту

цибуля-шалот дрібно нарізана

сіль, перець за смаком

Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів

Заправка з водою:

вода

оцет

лимонний сік

гірчиця діжонська

сіль, перець

Заправка із зеленим яблуком:

яблуко зелене натерте

кінза

1 ст.л оливкової олії

сік лимона

хрін 1 ч.л.

Маринад для салатів з риби чи морепродуктів

1 ст.л. подрібненої зеленої цибулі

1 шт. цибулі шалот

1 ст.л. винного чи бальзамічного оцту

1/2 ч.л. гірчиці

щіпка сухого часнику

2 ст.л. оливкової олії

сіль, перець

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