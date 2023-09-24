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Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів

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Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів
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Заправки для салатів найбільше впливають на смак страви, а також її користь. Часто буває, що поживні овочі псують майонезом або іншими шкідливими компонентами. Є багато варіантів заправок з корисних інгредієнтів

Ідеї приготування простих і дуже корисних заправок для салатів опублікована на сторінці нутриціологині Олени Костюк (fresh_diet_life) в Instagram. Усі вони дуже легкі, свіжі та поживні. Про це розповідає НСН.

Базова заправка

  • 2 ст.л оливкової олії
  • 1 ст.л гірчиці
  • 3 ст.л води
  • сіль, перець

Зелена заправка:

  • пучок зелені( яку любите), можна мікс
  • 150 г йогурту без домішок (до 3.2%)
  • капля лимонного соку або оцту
  • цибуля-шалот дрібно нарізана
  • сіль, перець за смаком

Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів

Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів

Заправка з водою:

  • вода
  • оцет
  • лимонний сік
  • гірчиця діжонська
  • сіль, перець

Заправка із зеленим яблуком:

  • яблуко зелене натерте
  • кінза
  • 1 ст.л оливкової олії
  • сік лимона
  • хрін 1 ч.л.

Маринад для салатів з риби чи морепродуктів

  • 1 ст.л. подрібненої зеленої цибулі
  • 1 шт. цибулі шалот
  • 1 ст.л. винного чи бальзамічного оцту
  • 1/2 ч.л. гірчиці
  • щіпка сухого часнику
  • 2 ст.л. оливкової олії
  • сіль, перець

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