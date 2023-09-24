Заправки для салатів найбільше впливають на смак страви, а також її користь. Часто буває, що поживні овочі псують майонезом або іншими шкідливими компонентами. Є багато варіантів заправок з корисних інгредієнтів
Ідеї приготування простих і дуже корисних заправок для салатів опублікована на сторінці нутриціологині Олени Костюк (fresh_diet_life) в Instagram. Усі вони дуже легкі, свіжі та поживні. Про це розповідає НСН.
Базова заправка
- 2 ст.л оливкової олії
- 1 ст.л гірчиці
- 3 ст.л води
- сіль, перець
Зелена заправка:
- пучок зелені( яку любите), можна мікс
- 150 г йогурту без домішок (до 3.2%)
- капля лимонного соку або оцту
- цибуля-шалот дрібно нарізана
- сіль, перець за смаком
Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів
Заправка з водою:
- вода
- оцет
- лимонний сік
- гірчиця діжонська
- сіль, перець
Заправка із зеленим яблуком:
- яблуко зелене натерте
- кінза
- 1 ст.л оливкової олії
- сік лимона
- хрін 1 ч.л.
Маринад для салатів з риби чи морепродуктів
- 1 ст.л. подрібненої зеленої цибулі
- 1 шт. цибулі шалот
- 1 ст.л. винного чи бальзамічного оцту
- 1/2 ч.л. гірчиці
- щіпка сухого часнику
- 2 ст.л. оливкової олії
- сіль, перець
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