Із замороженого продукти не вдасться одразу щось приготувати, а розморожується воно дувже довго. Як швидко розморозити м’ясо

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на фудблогера Олександру Чорій (s.chorij) в Instagram.

Такий спосіб підходить, коли потрібно швидко приготувати щось для гостей.

Що знадобиться для такого методу:

оцет

сіль

Як розморозити м’ясо за 10 хвилин – простий лайфхак

1. Налити в глибоку тарілку воду з під крану.

2. Влити 2 столові ложки оцту.

3. Додати 2 столові ложки солі.

4. Добре перемішати.

5. Покласти м’ясо (можна просто в пакеті) у цей розчин.

6. Зверху накрити чимось важким.

7. Через 10 хвилин м’ясо стане повністю м’яким.

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