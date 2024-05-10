Із замороженого продукти не вдасться одразу щось приготувати, а розморожується воно дувже довго. Як швидко розморозити м’ясо
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на фудблогера Олександру Чорій (s.chorij) в Instagram.
Такий спосіб підходить, коли потрібно швидко приготувати щось для гостей.
Що знадобиться для такого методу:
- оцет
- сіль
Як розморозити м’ясо за 10 хвилин – простий лайфхак
1. Налити в глибоку тарілку воду з під крану.
2. Влити 2 столові ложки оцту.
3. Додати 2 столові ложки солі.
4. Добре перемішати.
5. Покласти м’ясо (можна просто в пакеті) у цей розчин.
6. Зверху накрити чимось важким.
7. Через 10 хвилин м’ясо стане повністю м’яким.
Ще новини України: Оладки на кефірі – рецепт для пишної та м’якої страви