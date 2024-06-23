Корисні літні сніданки – ТОП-5 назвав нутриціолог

Прийом їжі вранці є найважливішим. Він може задати тонус на весь день. Нутриціолог назвав корисні літні сніданки.

Варто також звертати увагу й на продукти, які ви обираєте для приготування сніданку. Існує цілий перелік того, що можна їсти на сніданок, а чого краще уникати.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на “Дивогляд”.

Кілька варіантів сніданку, які будуть особливо корисними влітку.

Нутриціологиня на ім’я Галина Мачехіна розповіла, чому так важливо обов’язково снідати вранці. На думку фахівця, якщо людина пропускає сніданок, то вона найчастіше переїдає в обід і обирає висококалорійну їжу. А також додатково приймає солодощі.

Щоб уникнути цього, варто не лише снідати, але й підбирати правильні продукти. Пам’ятайте, що поживний сніданок обов’язково має містити в собі велику кількість білків, жирів і частку вуглеводів.

“Каша, обов’язково овочі, сирі або оброблені. Легкозасвоюваний білок (сир, яйця, тофу, слабосолена червона риба). А якщо ще додамо правильні жири (авокадо, нерафіновану олію, горіхи чи насіння) – то вийде сніданок мрії. Мрії нутриціолога”, – каже спеціаліст.

Варто звернути увагу й на продукти, які краще не обирати для сніданку. Популярною стравою є омлет з сосисками, але залиште її краще на обід. М’ясо і м’ясні продукти є високонавантаженими для шлунку вранці, тож краще віддати перевагу легкозасвоюваному білку.

Корисні літні сніданки – ТОП-5

Вівсянка з овочами та авокадо

Такий сніданок поєднує в собі складні вуглеводи, а також високу кількість жирів, білків і клітковини. Варто відмітити, що приготування цієї страви не займе у вас багато часу. Ввечері залийте вівсянку водою, а вранці проваріть її кілька хвилин, наріжте авокадо і овочі.

Вівсянка зі шпинатом

Ця страва також є цікавим варіантом для тих, хто хоче спробувати щось нове. Варто відмітити, що шпинат є суперфудом, а отже джерелом вітамінів для вашого організму. При бажанні можете додати яйце.

Шакшука

Так називають грузинський варіант яєчні, який полюбився й українцям. Нутриціологиня називає цю страву однією з найкорисніших у літній сезон, оскільки вона містить у собі свіжі овочі та корисні білки. В якості корисних вуглеводів підійде цільнозернова випічка.

Авокадо-тост з яйцем та редискою

Ось ще одна страва з цільнозерновим хлібом, яка стала справжнім мейнстрімом серед любителів правильного харчування. Якщо хліб підсушити на гарячій сковороді, то він вийде дуже хрустким зовні та м’яким всередині. Намажте його крем-сиром, а зверху викладіть нарізані редиску і авокадо.

Млинці на спельтовому борошні з овочами

Раніше вважалося, що борошно – головний ворог на шляху до стрункості. Сьогодні ж фахівці довели протилежне: правильне борошно лише покращить результат ваших старань і наситить організм. Одним з таких варіантів є спельтове борошно, що славиться високим вмістом клітковини. Воно чудово підійде для приготування оладків або млинців на сніданок.

Ще новини України: Як швидко приготувати квасолю без замочування – корисні лайфхаки