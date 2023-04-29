Які овочі не можна варити і смажити – перелік

Деякі овочі не можна варити і смажити. Все тому, що при такому приготуванні вони втрачають усі корисні речовини

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Овочі, які не можна варити та смажити

Йдеться про сімейство капустяних, які багаті на антиоксиданти і мають можливість попереджати розвиток ракових пухлин. Але якщо піддавати ці овочі термічній обробці, то жодної користі від них не буде.

За словами нутриціологів до сімейства капустяних відноситься не тільки капуста, але і такі овочі та зелень, як рукола, редис, хрін, гірчиця, редька, васабі, білокачана, червона, брюссельська, савойська, пекінська, цвітна капусти, броколі та кольрабі.

Всі вони містять глюкозинолат (GL), який стає активним лише в момент руйнування – а відбувається це в момент жування.

“Наприклад, коли ріжемо, або жуємо редьку, або капусту, ми пошкоджуємо клітини і фермент мірозиназу перетворює GL на ITC (ізотоціонати). Згадайте цей характерний запах. Це запах сірковмісних сполук”, – каже лікар

Які овочі не можна варити і смажити

Ці овочі не можна піддавати термічній обробці – смажити на сковороді або варити в окропі. Найкраще обрати альтернативні способи приготування – на пару або бланшування (ошпарювання), а в ідеалі вживати їх у сирому вигляді, якщо немає проблем із ШКТ.

Як ми повідомляли раніше, тривалий час заряджаня смартфона може призвести до кількох негативних наслідків.

Якщо власники сучасних мобільних телефонів бажають, щоб їхні пристрої прослужили якнайдовше, слід відмовитися від звички залишати заряджений телефон у розетці. Адже багато хто робить саме так: залишають телефон на зарядці на всю ніч.

Робити так зі своїм мобільним не варто, адже телефон – один із важливих атрибутів повсякденного життя. Тривала підзарядка шкодить і негативно позначається на роботі пристрою.

Перезаряджена акумуляторна батарея сильно страждає. Тривале заряджання смартфона повільно вбиває ваш гаджет. Це стосується і нічних зарядок, коли ми підключаємося до розетки і відключаємо тільки наступного ранку.

Фахівці зазначають, що мобільний телефон має бути підключений до мережі стільки, скільки потрібно – і не більше. В іншому випадку поганих наслідків не уникнути — доведеться витратитися при покупці нового пристрою.

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