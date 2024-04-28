Всім у дитинстві батьки казали, що потрібно їсти суп кожного дня. Гастроентеролог дав відповідь, чи варто це робити

Як виявилось, щоб бути здоровим, їсти таку страву часто не обов’язково.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога Станіслава Кравчука.

Чи потрібно часто їсти суп

За словами лікаря, суп – не обов’язкова складова раціону людини.

“Підносити супи до небес не варто”, – додав він.

Гатсроентеролог повідомив, що не обов’язково їсти рідкі страви кожного дня або як першу, тобто обов’язкову складову обіду.

Чи дійсно потрібно їсти суп, щоб бути здоровим – відповідь гакстроентеролога

Все тому, що надмірна кількість рідкої страви може переростягнути живіт та викликати дискомфорт, рефлюкс, який може супроводжувати печією. А такий стан досить неприємний.

Їсти рідку їжу варто лише в помірних кількостях та тоді, коли вам цього хочеться.

Варто додати, що перші страви часто допомагають вибудувати правильний обмін речовин в організмі і створити ідеальну харчову карту. Найпростіші експерименти з раціоном допоможуть вам визначити, чи обов’язково їсти суп щодня.

Важливо пам’ятати, що хороший той раціон, який найбільш повноцінно відповідає на запити вашого організму і життєвих потреб.

Як правильно варити суп

Якщо ріденького все ж хочеться, то суп треба варити правильно:

варити обов‘язково на якісному свіжому м‘ясі

суп повинен бути не дуже гарячим і не дуже холодним;

небажано, щоб перша страва була гострою

під час варіння супів уникайте приправ, що містять хімічні харчові добавки, швидкорозчинних супів з пакетиків

обов‘язково двічі зливати бульйон, тому що в м‘ясі можуть бути антибіотики

супи мають бути густі та містити багато овочів

обов‘язково подайте ще миску салату, бо все ж це рідкі страви й тому не будуть давати довго “ситість”

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