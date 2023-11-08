Дуже смачний осінній десерт: гарбузові кекси (відео)

Пропонуємо спробувати приготувати дуже смачний осінній десерт для всієї родини – гарбузові кекси. Рецепт не передбачає використання дороговартісних продуктів. А гарбуз – це король осені, його зараз можна знайти у будь-якому магазині. То ж треба користуватися можливістю, бо попереду зима, коли овочі і фрукти не будуть такими доступними.

Готувати цей десертик нескладно. І багато часу не знадобиться.

Гарбузові кекси: як приготувати

Інгредієнти:

250 гр гарбузового пюре

2 яйця

Дрібка солі

150 гр цукру (орієнтуйтесь по вашому горбузу, якщо солодкий – менше цукру, якщо менш солодкий -більше)

1 ч л сушеного імбиру

110 гр вершкового масла

1/2 ч л розпушувача

1 ч л соди

Ванілін на кінчику ножа, або 10 гр ванільного цукру

250 гр борошна

Спосіб приготування:

Гарбуз запекти у духовці 200 градусів 50хв (для 250 гр готового гарбуза візьміть 350 гр сирого), зробити з нього пюре. До гарбузового пюре додати: яйця, сіль, цукор, імбир, розтоплене вершкове масло, ванілін або ванільний цукор, розпушувач, соду та борошно. Добре розмішати.

Викласти тісто у форму, можна зробити, як один великий кекс, але перевіряйте на готовність зубочисткою, щоб не був сирим.

Випікати у духовці 180 градусів 30 хв.

До цього тіста можна додати корицю, цедру апельсина чи лимона, мускатний горіх за смаком і у вас будуть пряні кекси.

Як готувати гарбузові кекси: відео

Джерело: Українська кухня

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