Дуже смачний осінній десерт: гарбузові кекси (відео)

Пропонуємо спробувати приготувати дуже смачний осінній десерт для всієї родини – гарбузові кекси. Рецепт не передбачає використання дороговартісних продуктів. А гарбуз – це король осені, його зараз можна знайти у будь-якому магазині. То ж треба користуватися можливістю, бо попереду зима, коли овочі і фрукти не будуть такими доступними.
Готувати цей десертик нескладно. І багато часу не знадобиться.
Гарбузові кекси: як приготувати
Інгредієнти:
- 250 гр гарбузового пюре
- 2 яйця
- Дрібка солі
- 150 гр цукру (орієнтуйтесь по вашому горбузу, якщо солодкий – менше цукру, якщо менш солодкий -більше)
- 1 ч л сушеного імбиру
- 110 гр вершкового масла
- 1/2 ч л розпушувача
- 1 ч л соди
- Ванілін на кінчику ножа, або 10 гр ванільного цукру
- 250 гр борошна
Спосіб приготування:
- Гарбуз запекти у духовці 200 градусів 50хв (для 250 гр готового гарбуза візьміть 350 гр сирого), зробити з нього пюре. До гарбузового пюре додати: яйця, сіль, цукор, імбир, розтоплене вершкове масло, ванілін або ванільний цукор, розпушувач, соду та борошно. Добре розмішати.
- Викласти тісто у форму, можна зробити, як один великий кекс, але перевіряйте на готовність зубочисткою, щоб не був сирим.
- Випікати у духовці 180 градусів 30 хв.
- До цього тіста можна додати корицю, цедру апельсина чи лимона, мускатний горіх за смаком і у вас будуть пряні кекси.
Як готувати гарбузові кекси: відео
Джерело: Українська кухня
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