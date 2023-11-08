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Дуже смачний осінній десерт: гарбузові кекси (відео)

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Дуже смачний осінній десерт: гарбузові кекси (відео)
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Пропонуємо спробувати приготувати дуже смачний осінній десерт для всієї родини – гарбузові кекси. Рецепт не передбачає використання дороговартісних продуктів. А гарбуз – це король осені, його зараз можна знайти у будь-якому магазині. То ж треба користуватися можливістю, бо попереду зима, коли овочі і фрукти не будуть такими доступними.

Готувати цей десертик нескладно. І багато часу не знадобиться.

Гарбузові кекси: як приготувати

Інгредієнти:

  • 250 гр гарбузового пюре
  • 2 яйця
  • Дрібка солі
  • 150 гр цукру (орієнтуйтесь по вашому горбузу, якщо солодкий – менше цукру, якщо менш солодкий -більше)
  • 1 ч л сушеного імбиру
  • 110 гр вершкового масла
  • 1/2 ч л розпушувача
  • 1 ч л соди
  • Ванілін на кінчику ножа, або 10 гр ванільного цукру
  • 250 гр борошна

Спосіб приготування:

  • Гарбуз запекти у духовці 200 градусів 50хв (для 250 гр готового гарбуза візьміть 350 гр сирого), зробити з нього пюре. До гарбузового пюре додати: яйця, сіль, цукор, імбир, розтоплене вершкове масло, ванілін або ванільний цукор, розпушувач, соду та борошно. Добре розмішати.
  • Викласти тісто у форму, можна зробити, як один великий кекс, але перевіряйте на готовність зубочисткою, щоб не був сирим.
  • Випікати у духовці 180 градусів 30 хв.
  • До цього тіста можна додати корицю, цедру апельсина чи лимона, мускатний горіх за смаком і у вас будуть пряні кекси.

Як готувати гарбузові кекси: відео

Джерело: Українська кухня

Також ми розповідали: Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник» (відео)

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