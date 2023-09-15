Старовинна українська страва «фальшивий заєць» – її майже забули, а дарма

Старовинна українська страва «фальшивий заєць» відноситься до незаслужено забутих страв, бо вона дуже смачна і поживна. ЇЇ можна готувати як на святковий стіл, так і для повсякденного меню. Наші предки дуже полюбляли цю страву, а зараз її іноді можна побачити на столах у мешканців західних областей України. Власне там, де вона особливо була поширена раніше.

По суті це – м’ясний хлібець. Достеменно невідомо, чому страву назвали на честь зайця. Є версія, що у давні часи не всім українцям було доступне полювання, тому дичина на столі була доволі рідким явищем. От і придумали люди, чим її замінити. Готували «зайця» з якого завгодно м’яса, але тільки не з заячого. Власне тому і «фальшивий».

Цікаво, що аналог українського «фальшивого зайця» популярний також у Європі та Америці. У Франції та інших європейських країнах страва має назву террін — такий собі варіант паштету, коли подрібнюють м’ясо, рибу, овочі або печінку, після чого запікають у формі хлібця та подають, порізавши скибочками. А от в Америці такий хлібець називають meatloaf та готують з будь-якого м’ясного фаршу.

Старовинна українська страва «фальшивий заєць»: рецепт

Інгредієнти

свинина — 1 кг

яловичина — 0,5 кг

ріпчаста цибуля — З шт.

панірувальні сухарі — 100 г

сіль, перець — до смаку

духмяні трави — до смаку

олія — для смаження

молоко або вода

кетчуп — для декору

Як готувати «фальшивого зайця»

М’ясо подрібнюємо на м’ясорубці. Цибулю дрібно шаткуємо та смажимо в олії до м’якості.

Панірувальні сухарі розводимо молоком або водою — рідини додаємо стільки, щоб вийшла маса схожа на кашу. Отриману суміш вмішуємо у фарш.

Додаємо смажену цибулю, сіль, перець і улюблені духмяні трави. Добре вимішуємо все та викладаємо у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо такої форми немає, можна сформувати хлібець руками та викласти на змащене олією деко.

Ставимо в нагріту до 200 градусів духовку та запікаємо 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгоратиме, накриваємо хлібець фольгою. За годину дістаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і повертаємо в розпечену духовку на 10 хвилин, аби кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.

Смачного!

Джерело

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