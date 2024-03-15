Коли треба садити моркву – поради

Досвідчені дачники розповіли, коли треба садити моркву. Ця рослина дуже стійка до несприятливих погодних умов та переносить низькі температури.

Про це пише сайт «РБК-Україна», передає НСН

Моркву сіють у сіють рано, як тільки повністю сходить сніг. Для перших сходів може бути температура землі від +3 до +5 градусів. А сіянці не загинуть навіть при весняному похолоданні та заморозках на ґрунті. Температура повітря при цьому прогрівається вдень до +10 +12 градусів.

Важливо, що моркву не сіють на розсаду, а одразу висаджують на городі. Для цього потрібно дочекатися першого сталого весняного потепління та звіритися з місячним календарем. Переважно, це – кінець березня або перша половина квітня.

Коренеплоди, які ростуть у землі, садять на спадний місяць. В цей час соки рухаються по рослині вниз, що сприяє гарному врожаю. Найкращий період для посадки моркви у цьому році:

з 1 по 10 квітня,

з 28 по 30 квітня.

Перед посадкою моркви, треба – підготувати ґрунт. Очистити місце від бур’янів, перекопати, розпушити землю та внести добрива. Грядку для моркви потрібно облаштувати на сонячній, захищеній від вітру ділянці. Прогріта сонцем земля найбільш сприятлива для розвитку моркви.

Грядку потрібно трошки підняти над поверхнею – щоб дощова вода не накопичувалась, бо надлишок вологи згубний для моркви. При плануванні можна розмістити грядки з морквою поруч з цибулею. Рослини будуть відганяти шкідників одне від одного.

Коли треба садити моркву

Перші сходи мають з’явитися за 2-3 тижні. Якщо погодні умови будуть несприятливі, то готуйтеся чекати трошки довше. Як тільки сходи з’явилися, відрахуйте 5 днів і проведіть перший полив. Якщо був дощ, то додатковий полив можна відкласти. Зволожений ґрунт потрібно дуже обережно розпушити.

Також слідкуйте, щоб земля не покривалася кіркою, бо вона не буде пропускати повітря й це буде заважати росту моркви. Як тільки з’явиться 90-95% сходів, потрібно провести перше проріджування. Видаліть слабкі рослини, які заважають розвитку сильних.

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