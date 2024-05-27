Посівний сезон зазвичай закінчується в кінці травня. Але якщо на ділянці ще залишається місце, то варто знати, які рослини посадити на городі у червні.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на “Апостроф”.

Такі рослини, як салатні овочі, такі як салат, крес-салат і рукола, можна вирощувати протягом більшої частини теплої пори року.

Щоб отримати максимальні врожаї, слід звернути увагу на сорт: весняний, літній або осінній.

Літні сорти найкраще переносять спеку і їх краще висівати в червні.

Які рослини посадити на городі у червні – список

Салат любить вологу, тому його необхідно сіяти у вологий грунт і регулярно поливати, щоб уникнути гіркоти через жарку і суху погоду.

Кріп можна вирощувати до осені. Щоб швидше з’явилися сходи, перед посівом насіння рекомендується замочити в теплій воді до 50 градусів.

Шпинат також можна вирощувати протягом усього сезону, і червень не є винятком. Посів шпинату кожні 20-30 днів забезпечить наявність корисних елементів в раціоні протягом усього сезону.

Цибулю вирощують цілий рік, висаджуючи її навесні. Рекомендується вибирати невеликі цибулини діаметром 3-4 сантиметри. Посадити їх треба близько один до одного.

Ріпа це культура, яку можна висаджувати до середини червня. Посіяна в червні ріпа відмінно підходить для тривалого зберігання.

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