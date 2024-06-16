Чим підживити картоплю, щоб вона була велика і крохмалиста – потрібно всього 6 грамів добрива

Картоплю це найважливіша сільськогосподарська культура України. Як підживити картоплю, щоб отримати гарний врожай.

Для досягнення великого урожаю картопля вимагає ретельного догляду і правильного підживлення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ТСН.

Картоплю можна підживити азотом. Це одна з найважливіших речовин для розвитку цього овоча. Азот відіграє ключову роль у розвитку картоплі. Завдяки азотному добриву можна стимулювати зростання бадилля, збільшити кількість листя і забезпечити найкращі умови для формування великих бульб. Однак, важливо не переборщити із підживленням, адже надлишок азотних добрив може призвести до кардинально зворотніх наслідків.

Чим підживити картоплю, щоб вона була великою і крохмалистою

Можна виділити одразу кілька добрив на основі нітрогену, які підходять для підживлення картоплі. Першим і найбільш натуральним вважається звичайний компост. В ньому міститься значна кількість азоту, а ще інші поживні речовини, які, потрапляючи до ґрунту, забезпечують зростання картоплі протягом всього сезону.

Багаті на азот також гній від великої рогатої худоби, курячий послід тощо. Також в них містяться калій та фосфор.

Гарним джерелом нітрогену вважаються деякі зелені добрива, зокрема, сидерати такі як люпин. Коли їх помістити до ґрунту, вони починають розкладатися і збагачувати його азотом.

Скільки азоту можна давати для підкормки — важливий баланс

Критично важливим під час вирощування картоплі є дотримання точної дози азотних добрив. Фахівці стверджують, що на 1 кв. метр можна брати не більше 6 г речовини. Якщо перевищити — це матиме негативні наслідки.

Справа в тому, що азот має здатність накопичувати у бульбах крохмал. Така картопля стає смачнішою та має менш виразний смак. А ще азот стимулює зростання бадилля і, коли того стає забагато, то це шкодить формуванню плодів, призводячи до деформованого чи дрібного урожаю.

Якщо постійно перевищувати рекомендовану дозу добрив, це призведе до виснаження ґрунту, зниження його родючості в майбутньому.

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