Як захиститися від нападу собаки: корисні поради

Від нападу собаки не застрахований ніхто. Тим паче у наш час, коли безпритульних тварин суттєво побільшало на вулицях міст – через війну люди залишають свої домівки, а собак забирають з собою далеко не завжди. От і стають безпритульними колишні домашні. Блукаючи в пошуках їжі, вони можуть нападати на людей. І хоч це скоріше виключення, аніж правило, варто на всякий випадок знати, як захиститися від нападу собаки. Розповідаємо про це.
Чому нападають бездомні собаки?
Собаки є зграйними тваринами і на вулиці утворюють цілі спільноти. Собака в такому співтоваристві відчуває себе безкарною, а напад — це інстинктивна дія тварини. У більшості випадків тваринам для нападу потрібна вагома причина, але вони можуть просто намагатися захистити свою територію.
Безпритульні собаки можуть нападати поодинці, але, як правило, вони складають загрозу у зграях від п’яти і більше.
Зграя безпритульних собак може містити в собі як безпородних дворняг, так і собак породистих, у тому числі – бійцівських порід. Часто можна зустріти собак-напівкровок.
Як захиститися від нападу собаки чи зграї тварин
Якщо проходити повз бродячих собак впевнено, не дивлячись їм в очі (вони сприймають це як виклик), не розмахуючи руками, не звертаючи різко вбік, – так ніби йдеш повз порожнє місце, вони не зачеплять. У 99% це спрацьовує.
Причини нападу безпритульних собак на людину:
- Коли ви вторгаєтеся на територію проживання зграї.
- Коли людина спробує наблизитися до цуценят (радіус зони, яку охороняє мати становить понад 20-30 м).
- Можливі напади, коли людина має при собі продукти харчування.
- Класичний випадок – собака заражена вірусом сказу.
Щоб уникнути нападу собак, необхідно дотримуватися наступних правил:
- На вулиці намагайтеся не заходити до місця скупчення безпритульних собак.
- Якщо ви бачите на вулиці маленьких симпатичних цуценят – не намагайтеся гратися з ними та брати їх на руки – пам’ятайте про те, що десь поблизу буде їхня мати, яка може вирішити, що її дітям загрожує небезпека і напасти на вас.
- Ставтеся до тварин з повагою й не доторкайтеся до них під час відсутності хазяїна. Не годуйте чужих собак.
- Не чіпай тварин під час сну або їжі.
- Не наближайтеся до собаки, що перебуває на прив’язі.
- Не грайтеся з хазяїном собаки, роблячи рухи, які можуть бути сприйняті твариною як агресивні.
- Не робіть різких рухів і не наближайтеся до незнайомого собаки. Не можна тягти руки до чужого собаки, гладити його, командувати ним.
- Не показуйте страху або хвилювання перед вороже настроєним собакою.
- Не можна самому провокувати напад собаки, кричати на неї й хазяїна, махати руками, підходити зненацька ззаду.
- Особливо обережним слід бути із собаками в намордниках на коротких мотузках.
- Якщо собака нападає, гавкає і хоче вкусити, ні в якому разі не можна повертатися до неї спиною, а також тікати. Спрацює мисливський інстинкт – тварина неодмінно побіжить слідом і при цьому не виключено, що він може вас і вкусити, але це відбудеться тільки тоді, коли ви повернетеся до нього спиною або боком. Не робіть цього. Не поспішаючи й не роблячи різких рухів, покиньте цю територію.
Важливо відзначити, що собака відчуває Ваш психологічний стан, вашу невпевненість і страх, та користується цим. Тільки ваша активна психологічна зустрічна атака й кілька простих технічних рухів змусять ненавчену собаку відступити.
У випадку, якщо тварина все-таки вирішила напасти, кінологи радять: треба виставити вперед парасольку, сумку, портфель, у крайньому разі – руку. Якщо вдасться, її краще обмотати плащем чи курткою. Це спровокує укус. Собаки кусають те, що до них найближче, Якщо це не бійцівський пес, він укусить і відскочить. Відразу треба сильно вдарити його по носу. У собак больові точки – ніс, слизові оболонки і пах. Інколи є сенс напасти самому. Взяти палку чи каміння і пожбурити у бік агресорів.
Запам’ятайте: собака (незалежно від породи) так само, як і людина, відчуває страх, незрозумілі ситуації його бентежать і у випадку невдалої сутички він так само, як і людина, може «зламатися» психологічно.
Якщо все ж таки пес укусив, укус треба промити перекисом водню або великою кількістю води із господарським милом. Шкіру навколо рани помазати йодом і негайно звернутися в лікарню.
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