Як захиститися від нападу собаки: корисні поради

Від нападу собаки не застрахований ніхто. Тим паче у наш час, коли безпритульних тварин суттєво побільшало на вулицях міст – через війну люди залишають свої домівки, а собак забирають з собою далеко не завжди. От і стають безпритульними колишні домашні. Блукаючи в пошуках їжі, вони можуть нападати на людей. І хоч це скоріше виключення, аніж правило, варто на всякий випадок знати, як захиститися від нападу собаки. Розповідаємо про це.

Чому нападають бездомні собаки?

Собаки є зграйними тваринами і на вулиці утворюють цілі спільноти. Собака в такому співтоваристві відчуває себе безкарною, а напад — це інстинктивна дія тварини. У більшості випадків тваринам для нападу потрібна вагома причина, але вони можуть просто намагатися захистити свою територію.

Безпритульні собаки можуть нападати поодинці, але, як правило, вони складають загрозу у зграях від п’яти і більше.

Зграя безпритульних собак може містити в собі як безпородних дворняг, так і собак породистих, у тому числі – бійцівських порід. Часто можна зустріти собак-напівкровок.

Як захиститися від нападу собаки чи зграї тварин

Якщо проходити повз бродячих собак впевнено, не дивлячись їм в очі (вони сприймають це як виклик), не розмахуючи руками, не звертаючи різко вбік, – так ніби йдеш повз порожнє місце, вони не зачеплять. У 99% це спрацьовує.

Причини нападу безпритульних собак на людину:

Коли ви вторгаєтеся на територію проживання зграї.

Коли людина спробує наблизитися до цуценят (радіус зони, яку охороняє мати становить понад 20-30 м).

Можливі напади, коли людина має при собі продукти харчування.

Класичний випадок – собака заражена вірусом сказу.

Щоб уникнути нападу собак, необхідно дотримуватися наступних правил:

На вулиці намагайтеся не заходити до місця скупчення безпритульних собак.

Якщо ви бачите на вулиці маленьких симпатичних цуценят – не намагайтеся гратися з ними та брати їх на руки – пам’ятайте про те, що десь поблизу буде їхня мати, яка може вирішити, що її дітям загрожує небезпека і напасти на вас.

Ставтеся до тварин з повагою й не доторкайтеся до них під час відсутності хазяїна. Не годуйте чужих собак.

Не чіпай тварин під час сну або їжі.

Не наближайтеся до собаки, що перебуває на прив’язі.

Не грайтеся з хазяїном собаки, роблячи рухи, які можуть бути сприйняті твариною як агресивні.

Не робіть різких рухів і не наближайтеся до незнайомого собаки. Не можна тягти руки до чужого собаки, гладити його, командувати ним.

Не показуйте страху або хвилювання перед вороже настроєним собакою.

Не можна самому провокувати напад собаки, кричати на неї й хазяїна, махати руками, підходити зненацька ззаду.

Особливо обережним слід бути із собаками в намордниках на коротких мотузках.

Якщо собака нападає, гавкає і хоче вкусити, ні в якому разі не можна повертатися до неї спиною, а також тікати. Спрацює мисливський інстинкт – тварина неодмінно побіжить слідом і при цьому не виключено, що він може вас і вкусити, але це відбудеться тільки тоді, коли ви повернетеся до нього спиною або боком. Не робіть цього. Не поспішаючи й не роблячи різких рухів, покиньте цю територію.

Важливо відзначити, що собака відчуває Ваш психологічний стан, вашу невпевненість і страх, та користується цим. Тільки ваша активна психологічна зустрічна атака й кілька простих технічних рухів змусять ненавчену собаку відступити.

У випадку, якщо тварина все-таки вирішила напасти, кінологи радять: треба виставити вперед парасольку, сумку, портфель, у крайньому разі – руку. Якщо вдасться, її краще обмотати плащем чи курткою. Це спровокує укус. Собаки кусають те, що до них найближче, Якщо це не бійцівський пес, він укусить і відскочить. Відразу треба сильно вдарити його по носу. У собак больові точки – ніс, слизові оболонки і пах. Інколи є сенс напасти самому. Взяти палку чи каміння і пожбурити у бік агресорів.

Запам’ятайте: собака (незалежно від породи) так само, як і людина, відчуває страх, незрозумілі ситуації його бентежать і у випадку невдалої сутички він так само, як і людина, може «зламатися» психологічно.

Якщо все ж таки пес укусив, укус треба промити перекисом водню або великою кількістю води із господарським милом. Шкіру навколо рани помазати йодом і негайно звернутися в лікарню.

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