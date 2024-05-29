Найкращі породи собак для новачків: ТОП-5

Вибір першого собаки дуже важлива подія. Які найкращі породи собак для новачків та рекомендації як обрати домашнього улюбленця.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Найкращі породи собак для новачків

Щоб знайти ідеальну породу собаки для себе, кінологи радять врахувати рівень енергії та уваги. Якщо ви любите активний спосіб життя, то можна вибрати спортивну та витривалу породу, наприклад, лабрадор-ретрівера.

Якщо вам більше подобається собака зі спокійним характером, то підійдуть породи, які не потребують інтенсивного фізичного навантаження, наприклад, кавалер-кінг-чарльз-спаніель.

Для тих, у кого мало часу на догляд за домашнім улюбленцем, краще вибирати невибагливі породи собак, наприклад, папільон.

Важливо пам’ятати, що всі собаки потребують гарного догляду, дресування та ветеринарної допомоги незалежно від породи.

Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд досить велика собака, але улюбленці такої породи спокійні, готові догодити, лагідні та розумні.

Вони люблять побавитися з дітьми, але також раді провести вечір, відпочиваючи вдома. Також бернський зенненхунд добре адаптується практично до будь-якої життєвої ситуації та є однією з найкращих порід сторожових собак. Вони відрізняються особливою відданістю хазяїнові.

Варто мати на увазі, що зенненхунди досить сильно линяють, тому їх необхідно регулярно розчісувати.

Бішон Фрізе

Безтурботна маленька собачка, що відмінно підходить для сімей з дітьми або проживання у квартирі.

Бішон Фрізе – чудовий універсальний компаньйон. Бішони відносно легко піддаються дресуванню, добре адаптуються до будь-якого способу життя і не потребують великих фізичних навантажень, щоб бути щасливими та здоровими.

Варто зауважити, що кучеряву шерсть такого собаки треба регулярно підстригати та ретельно розчісувати. Тому доведеться виділяти час і гроші на регулярні відвідування грумера.

Боксер

Якщо ви шукаєте енергійного собаку середнього розміру, вам підійде грайливий боксер.

Ця порода потребує великої активності та обов’язкового дресування. Незважаючи на те, що молоді боксери часто мають надлишок енергії, вони досить уважні та швидко навчаються під час тренувань.

Турботливі за своєю природою, боксери відрізняються тісним зв’язком зі своїм хазяїном, добре ладнають з дітьми та завжди готові стати на захист сім’ї. Ще один плюс цієї породи – догляд за боксером не потребує особливого догляду.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Це милий, ласкавий улюбленець, що в будь-якому віці лишається схожим на цуценя. Кавалери можуть підлаштуватися як до спокійного, так і до активного стилю життя і, як правило, добре ладнають з дітьми різного віку.

Ця порода маленька за розміром, має елегантний зовнішній вигляд і спокійний характер. У дорослому віці собака має тихий та спокійний темперамент. Для підтримки здоров’я такого улюбленця зазвичай досить середньої активності та базових вправ.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі мають безліч переваг перед іншими породами, бо дуже розумні та швидко вчаться, і навіть при середній довжині шерсті, за ними не потрібний складний догляд. Головне регулярно чистити їх зуби, оскільки кавалери часто мають проблеми з утворенням нальоту і здоров’ям ясен.

Золотистий ретривер

Ця порода собак вважається ідеальною для сімей з дітьми, оскільки має спокійний, терплячий характер і завжди прагне радувати господарів. Вони мають розвинений інтелект і легко пристосовуються до життя в будь-якому будинку. Золотисті ретривери мають середній розмір, відрізняються своєю відданістю, завжди ласкаві та активні.

Необхідно забезпечити достатній рівень фізичної активності та спілкування для ретривера, адже інакше він може почати нудьгувати. Також важливо регулярно розчісувати шерсть такому собаці, щоб вона залишалася чистою і здоровою і ваш улюбленець завжди виглядав доглянутим і привабливим.

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