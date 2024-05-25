Міська організація Товариства Червоного Хреста видаватиме корм для собак в Ужгороді. Як і де зареєструватися, щоб отримати.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Ужгородська міська організація Товариства Червоного Хреста.

Оголошено реєстрацію на отримання допомоги у вигляді корму для собак «Ройчер для активних собак», власники яких жодного разу не отримували такий вид допомоги і мають статус ВПО в м.Ужгород з 24.02.2022 року (довідка ВПО 2106-…).

Корм для собак в Ужгороді від Товариства Червоного Хреста – як і де зареєструватись

До розгляду приймаються анкети, в яких наведена інформація з вказанням статі домашніх улюбленців. ДОКАЗ утримання домашнього улюбленця ОБОВ’ЯЗКОВИЙ шляхом прикріплення фото у відповідне поле цієї анкети.

Для отримання такої допомоги особисто зареєстрованою особою з собою необхідно мати в оригіналі довідку ВПО, паспорт, довідку з ідентифікаційним кодом і паспорту тварини (при наявності його).

Зареєструватися можна буде 28.05.2024 р. з 09.30 до 12.00. за посиланням.

Адреса Пункту видачі предметів допомоги: Ужгородська міська організація Товариства Червоного Хреста України (Закарпатська область, м. Ужгород, площа Жупанатська, 3, тел. 0669003907).

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