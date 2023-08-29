Спека в Україні: в 11 областях зафіксовано температурні рекорди

Спека в Україні не відступає і навіть посилилася на початку останнього тижня серпня. В 11 областях вчора, 28 серпня зафіксовано температурні рекорди. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає НСН.
Оскільки, територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, вчора денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-5°.
Сьогодні температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня.
За прогнозом, вже від завтра синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей, температура буде поступово знижуватись, холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.
Спека в Україні: рекорди за 28.08.2023
- Чернігів – 34,6°С
- Рівне – 33,1 °С
- Житомир – 36,3°С
- Київ – 35,7 °С
- Львів – 33,0°С
- Тернопіль – 34,4°С
- Хмельницький- 35,0°С
- Вінниця – 37,4°С
- Кропивницький – 36,6°С
- Одеса – 34,8°С
- Миколаїв – 38,5°С
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