Спека в Україні: в 11 областях зафіксовано температурні рекорди

Спека в Україні не відступає і навіть посилилася на початку останнього тижня серпня. В 11 областях вчора, 28 серпня зафіксовано температурні рекорди. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає НСН.

Оскільки, територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, вчора денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-5°.

Сьогодні температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня.

За прогнозом, вже від завтра синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей, температура буде поступово знижуватись, холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.

Спека в Україні: рекорди за 28.08.2023

Чернігів – 34,6°С

Рівне – 33,1 °С

Житомир – 36,3°С

Київ – 35,7 °С

Львів – 33,0°С

Тернопіль – 34,4°С

Хмельницький- 35,0°С

Вінниця – 37,4°С

Кропивницький – 36,6°С

Одеса – 34,8°С

Миколаїв – 38,5°С

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