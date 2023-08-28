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На Україну насувається ще більша спека: прогноз погоди на 29 серпня

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На Україну насувається ще більша спека: прогноз погоди на 29 серпня
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На Україну насувається ще більша спека, хоча здається, що більшою вона вже бути не може. Але нам доведеться пережити ще декілька пекельних днів у цьому серпні. Посилаючись на синоптиків, НСН публікує прогноз погоди на 29 серпня

Так, зокрема, відома синоптик Наталка Діденко попереджає, що раніше ще був лайт-варіант, а по-справжньому сильна спека почала заходити в більшість областей України у понеділок.

– І поступово, впродовж тижня, температура повітря досягатиме +32+37 градусів! Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря і не паліть на городах та узбіччях, заради Бога, бадилля й багаття. Дуже важливо захиститися особливо людям із серцево-судинними недугами, – написала Діденко у Фейсбуці

За словами Діденко, завтра Україна – практично епіцентр європейської спеки. Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів!

Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше і ми, українці, всі цьому радіємо – там завтра +25+29 градусів, – зауважила синоптик.

Чи буде дощ?

Більшу частину доби 29-го серпня в Україні буде сухо й ясно.

Проте в другій половині дня і ввечері благословленні дощі з грозами пройдуть в західних областях плюс Житомирщина та Вінниччина.

Єдина засторога – через скажену спеку і вертикальні темпоконтрасти ймовірні грози при дощах, локально сильні зливи і шквали. Там, де написала. Обережно!! Кияни, тримайтеся і ховайтеся! Завтра – пік спеки, +35+37 градусів! Сухо – написала Діденко

Як довго буде спека в Україні

За словами Наталі Діденко, спека ще гризтиме нас 30 і 31 серпня, а ось вже 1-го вересня буде суттєве зниження температури повітря, і народ почне вимагати пледи на терасах, діставати вдома легкі тягнучки, подовжувати рукави на футболках, скаржитися на протяги і нарешті дасть спокій кондиціонерам. Почне тренуватися економити електроенергію.

А поки що – пийте води, скільки влізає, ходіть повільно й плавно, як африканські жінки із десятком кошиків на голові, цінуйте траву, кущі, дерева й річки із ставками, не витрачайте енергію на ср…чі, залишайте, за можливістю, податки в Україні, не підвищуйте надто добробут доброзичливих інших європейців, і хай ніяка спека чи будь-яка погода не стане на заваді регулярним донатам нашим захисникам, – написала синоптик

Прогноз погоди на 29 серпня

На Україну насувається ще більша спека: прогноз погоди на 29 серпня

Синоптики опублікували прогноз погоди на 29 серпня і назвали регіони, де у вівторок очікується шалена спека.

Згідно із оприлюдненою інформацією, майже по всій країні встановиться ясна погода без дощів чи інших катаклізмів. Однак у низці областей буде дуже спекотно.

Так, у Херсонській та Хмельницькій областях вдень температура піднімається до +36 градусів, які відчуватимуться як усі +40°.

Найсильніше сонце зігріє Миколаївську область, де жителям слід приготуватися до +37 градусів у денний час. Синоптики стверджують, що за відчуттями вони будуть як +41°. Аналогічною погода 29 серпня виявиться у Вінниці.

У західних регіонах температура коливатиметься в межах від +29° до +35°.

Температура у різних містах України:

  • Ужгород — +34°;
  • Івано-Франківськ — +28°;
  • Чернівці — +29°;
  • Львів — +30°;
  • Тернопіль — +35°;
  • Луцьк — +32°;
  • Рівне — +33°;
  • Суми — +28°;
  • Полтава — +31°;
  • Харків — +28°;
  • Луганськ — +24°;
  • Донецьк — +27°;
  • Дніпро — +32°;
  • Запоріжжя — +32°;
  • Херсон — +36°;
  • Миколаїв — +37°;
  • Одеса — +34°;
  • Сімферополь — +33°;
  • Кропивницький — +35°;
  • Вінниця — +37°;
  • Хмельницький — +36°;
  • Черкаси — +34°;
  • Житомир — +36°;
  • Київ — +34°;
  • Чернігів — +33°.

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