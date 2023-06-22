Супервулкан у Європі прокидається: вчені помітили незвичну активність земної кори

Супервулкан у Європі, який має назву Кампі-Флегрей, може прокинутися. У зоні потенційного лиха проживає понад мільйон людей.

Супервулкан Кампі-Флегрей, відомий також як Флегрейські поля, що розташований в Італії, неподалік Неаполя, вважається одним з найбільш потенційно небезпечних вулканів у світі через свою близькість до густонаселених районів. І найближчим часом він може прокинутися, що призведе до катастрофічних наслідків для регіону, Італії та цілого світу.

Нове дослідження попереджає, що довго дрімаючий «супервулкан» в Італії наближається до потенційного виверження вперше з 1538 року, і наслідки можуть бути катастрофічними, пише Space, передає НСН.

Кора вулкана Кампі-Флегрей поблизу Неаполя на півдні Італії стає слабшою та більш схильною до розриву, що «збільшує ймовірність виверження, заявили вчені, які провели нове дослідження.

Понад 1,5 мільйона людей живуть над величезним підземним вулканічним комплексом, а півмільйона людей мають свої будинки всередині його 7-мильної (11-кілометрової) кальдери, яка утворилася після величезного виверження 39 000 років тому.

«Наше дослідження підтверджує, що Campi Flegrei наближається до виверження, але це не означає, що воно гарантоване. Розрив може відкрити тріщину в корі, але магма все ще повинна рухатися правильно, щоб воно відбулося. Те ж саме можна сказати про розмір потенційного виверження — його важко передбачити, але, швидше за все, воно буде малим», пояснив провідний автор дослідження Крістофер Кілберн.

Campi Flegrei вважають супервулканом, хоч остаточно це і не доведено. Такими називають ті, що випускають хмару на 25 км у висоту, а їх виверження здатне вплинути на клімат та атмосферу планети.

Хоча останнє виверження вулкана сталося понад 500 років тому, з середини XX століття відбуваються спалахи підвищеної активності. Вчені помічали такі в 1950, 1970 і 1980 роках. Останній такий період досі триває — почався у 2020 роках.

Супервулкан у Європі. Відео

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