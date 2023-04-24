Північне сяйво: в Україні спостерігали надзвичайно рідкісне явище (фото)

У ніч на 24 квітня в України бачили у небі Північне сяйво. Його спостерігали жителі Києва, Житомира, Чернігова, Рівного, Харківщини, Львівщини та інших регіонів, передає НСН.

Фото незвичайного явища публікують місцеві пабліки та користувачі соцмереж.

Фотографії зеленого та рожевого сяйва на тлі нічного неба швидко поширилися у соцмережах.

Вірогідність Північного сяйва в Україні також прогнозував американський Space Weather Prediction Center.

Як відомо, це явище виникає внаслідок зіткнення заряджених частинок сонячного вітру із верхніми шарами атмосфери Землі. Зазвичай воно спостерігається в північних країнах, проте через дуже потужний геомагнітний шторм цього разу стало видимим і в Україні.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише. Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів 🇺🇦 (@lviv1256) April 23, 2023

Північне сяйво над Чорнобилем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1 — Слава українському Криму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023

Український освітній проект про космос Alpha Centauri так пояснює таке рідкісне явище для нашої країни:

“Прямо зараз над Землею діє жорстка геомагнітна буря G4 (Kp=8), пов‘язана з прибуттям викиду корональної маси, що стався на Сонці 21 квітня. Полярне сяйво можна спробувати побачити або сфотографувати на більшій території нашої країни”.

Зазвичай на Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20-35° від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю. Київ знаходиться на широті 50°, тому для цього регіону планети такі явища є надзвичайно рідкісними.

Крім того у небі над Україною можна було побачити ще одне незвичне явища: Венеру поруч із Місяцем.

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