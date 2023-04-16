Гібридне сонячне затемнення у квітні: де і коли дивитися рідкісне явище

Невдовзі можна буде спостерігати гібридне сонячне затемнення. Воно відбувається, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем і частково чи повністю закриває сонячний диск.

Є лише два місця на Землі, звідки буде видно перехід затемнення від кільцевого до повного. Вони знаходяться посеред океану. Але будуть онлайн-трансляції, які вестимуть кілька платформ.

Про це НСН передає з посиланням на «Заборону».

Гібридне сонячне затемнення

20 квітня 2023 року відбудеться явище, відоме як гібридне затемнення, оскільки воно зміниться від повного до кільцеподібного сонячного затемнення, коли тінь Місяця мчить над Землею. В обох випадках Місяць проходитиме між Землею та Сонцем, закриваючи все або більшу частину сонячного світла на частині поверхні планети, пише Space.com.

Оскільки затемнення буде видно спочатку в Індійському океані, а потім над Тихим, воно відбудеться вже 20 квітня за місцевим часом.

Затемнення відбуватиметься в таких місцях і в таких час:

Західна Австралія: з 22:29 до 22:35 за східним часом 19 квітня (02:29 до 02:35 за Гринвічем 20 квітня);

Східний Тимор: з 23:19 до 23:22 за східним часом 19 квітня (03:19 до 03:22 за Гринвічем 20 квітня);

Індонезія: з 23:23 до 23:58 за східним часом 19 квітня (20 квітня з 03:23 до 03:58 за Гринвічем).

Багато платформ буде транслювати онлайн, наприклад, Timeanddate.

Австралія, Індонезія та Східний Тимор побачать лише повну частину затемнення. А гібридне покажеться у віддалених ділянках посеред моря.

Останнє гібридне затемнення відбулося майже 10 років тому, 3 листопада 2013 року, а наступне подібне буде в листопаді 2031 року, і його можна буде побачити з деяких частин континентальної частини Сполучених Штатів. Наступного разу земні спостерігачі зможуть побачити гібридне затемнення 23 березня 2164 року.

Ще про природу: На Великдень Землю накриє магнітна буря: як вберегтися від негативного впливу