На Великдень Землю накриє магнітна буря: як вберегтися від негативного впливу

На Великдень, 16 квітня, Землю накриє чергова магнітна буря. Такі явища негативно позначаються на здоров’ї людей, тому важливо бути готовими до них, передає НСН.

За даними погодного сайту Meteoagent, магнітна буря, третя за рахунком у квітні, триватиме два дні. Її сила досягне 4 балів, тобто. середнього рівня потужності.

Як відомо, магнітні бурі – це коливання захисного купола Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці.

Коли вони відбуваються, то люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб.

Як зменшити негативний вплив

Для того щоб зменшити негативний вплив на здоров’я, слід пити більше рідини, особливо трав’яного та зеленого чаю.

Важливо відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну. Експерти рекомендують зменшити кількість смаженої, гострої та жирної їжі. Натомість внести до раціону більше сезонних овочів та зелені.

Також буде корисно збільшити фізичну активність – ходіть пішки, проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Звичайно, добре постаратися менше нервувати, а перед сном приймати контрастний душ.

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