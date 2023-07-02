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Природа

Жахливий торнадо пронісся у Канаді і випав град з кулак (фото, відео)

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Жахливий торнадо пронісся у Канаді і випав град з кулак (фото, відео)
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Жахливий торнадо пронісся у Канаді, відео, оприлюднені у мережі, нагадують кадри із фільмів про Апокаліпсис, передає НСН.

Крім цього, у постраждалому від торнадо районі випав величезний град розміром із кулак. Станом на зараз відомо про руйнування не менше 14 будинків, на фермерських господарствах загинули тварини, пошкоджено транспортні засоби.

Це сталося як раз у день державного свята – 1 липня, коли відзначається День Канади. Усі святкові заходи через негоду були скасовані. Страшний торнадо атакував містечко Дідсбері, що у провінції Альберта. Синоптики повідомляють, що вихор був завширшки майже 1,6 кілометрів, а його швидкість була понад 40 кілометрів на годину.

Напередодні метеорологи попередили канадців про погіршення погоди. Зокрема, прогнозували сильний вітер, град та рясні опади. Згодом з’явилося повідомлення про грозу та можливий торнадо.

Окрім того, величезний град, розміром з кулак, пошкодив і транспортні засоби. У мережі пишуть, що такого руйнівного торнадо з величезним градом у Дідсбері ще не бачили.

Жахливий торнадо пронісся у Канаді: фото, відео

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