В Україні чоловік 13 років живе без шлунку. В 2011 році у нього діагностували онкологію.

Про це розповіли у Львівському онкологічному центрі.

У 2011 році лікарі розробили стратегію боротьби із хворобою. Перед втручанням чоловік пройшов спеціальне лікування. Попри те, що під час діагностики не було виявлено метастазів на очеревині, лікарі помітили їх під час операції.

Хірурги видалили уражену ділянку. Вони передали частину очеревини на термінове гістологічне дослідження. Наявність метастазів та lV стадію онкології підтвердили.

Завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак розповів, що важливо проводити ретельний огляд пацієнтів перед операцією, щоб виявити навіть найменші ураження.

У цього пацієнта вчасне видалення метастазів дало змогу провести ефективне лікування. Фахівці також провели пацієнту HIPEС. Вони ввели спеціальний розчин протипухлинного препарату, який вбиває залишкові ракові клітини, у черевну порожнину.

В Україні чоловік 13 років живе без шлунку

Після успішної боротьби з онкологією чоловіку доводилося ще двічі відвідувати онкоцентр. Через те, що у нього був видалений шлунок, гірше засвоювалось залізо та виникала анемія.

Вже 13 років чоловік веде активний спосіб життя. Нормально харчується, працює вдома та няньчить онуків. Окрім того, він проходить контрольні обстеження, щоб бути впевненим, що хвороба не повертається.

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