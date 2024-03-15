Понад 70 років прожив в апараті «залізні легені»: у США помер Пол Александер

У США помер Пол Александер. Він понад 70 років прожив в апараті “залізні легені”.

Про це йдеться на сайті NV.

Чоловік у шестирічному віці захворів на поліомієліт і був паралізований нижче шиї. Пол Александер жив у Техасі. Там він заразився поліомієлітом влітку 1952 року. У перші дні хвороби сімейний лікар порадив його батькам не вести хлопчика до лікарні – через епідемію поліомієліту медичні заклади були переповнені.

Cтан Пола погіршився і батьки привезли його в лікарню, коли він вже не міг втримати олівець, говорити, ковтати чи кашляти. Перший лікар, який його оглянув, сказав, що зробити нічого не можна, і хлопчика залишили на каталці в переповненій лікарні – тоді він вже ледь дихав.

Тоді від смерті Пола врятувало те, що його вирішив оглянути інший лікар, який зробив йому екстрену трахеотомію.

Згодом чоловік навчився проводити поза «залізними легенями» по кілька годин. У 21 році Пол Александер закінчив середню школу Далласа, ставши першим, кому вдалося це зробити, не відвідуючи уроки фізично.

У США помер Пол Александер

Після цього він домігся вступу до Південного методистського університету в Далласі, хоча його адміністрація кілька разів йому відмовляла, а потім до юридичної школи Техаського університету в Остіні.

Протягом 30 років Александер працював адвокатом у Далласі та Форт-Ворті. Він виступав у суді в модифікованому інвалідному візку, який утримував його паралізоване тіло вертикально.

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