Намагалася лікувати самотужки: у Львові жінку вкусив невідомий павук

У Львові жінку вкусив невідомий павук. Укус вона намагалася лікувати самостійно.

Про це йдеться на сайті «РБК-Україна».

До лікарів жінка звернулася на минулому тижні, після того, як вдома її вкусив невідомий павук за ліву руку. Місце укусу набрякло, почервоніло, та розбухло. А також з’явилась бактеріальна інфекція.

Як розповів заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфіна, на місці укусу є два проколи. Відомо, що павуки мають два жала.

Спершу жінка лікувалася самостійно. Але стало ще гірше.

У Львові жінку вкусив невідомий павук

У неї на лівій руці вище ліктя утворився великий набряк. Він перекинувся на передпліччя. Їй зробили УЗД, на якому видно зміни в м’яких тканинах, характерні для вторинного бактеріального інфікування.

Жінці призначили протиалергічну терапію, нестероїдні протизапальні препарати та антибіотики. Якщо позитивних змін не буде, то доведеться проводити хірургічне втручання.

Ще новини України: Сезон кліщів в Україні – як негайно та правильно витягнути паразита