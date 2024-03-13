Зможе бігати на протезі: у Львові медики здійснили мрію пораненого бійця

У Львові медики здійснили мрію пораненого бійця. Лікарі встановили спортивний протез 25-річному Геннадію Тамулевичу

Про це повідомили у центрі «Незламні».

Захисник втратив ногу у квітні 2022 року. Йому виготовили індивідуальний куксоприймач, до якого прилаштували спеціальне активне коліно і стопу.

25-річний Геннадій Тамулевич родом із Луганщини. Стати професійним військовим ще підлітком вирішив після початку війни на сході України. Тоді, у 2014 році, російські війська окупували і його рідний Первомайськ. Тож після школи юнак вступив до одеської військової академії.

Повномасштабну війну Геннадій зустрів під Києвом. Як офіцер та командир групи, яку з міркувань безпеки не можемо називати. Столицю він обороняв перші декілька тижнів. А коли та вистояла, його підрозділ перемістили на харківський напрямок. Потім на запорізький, де воїн отримав поранення у квітні 2022 року.

«Наших бійців зайшла в один з населених пунктів, щоб пересвідчитись: окупантів там – немає. Та коли вони ближче підійшли до будинків, зрозуміли — на них уже чекали. Почався перестрілка. Бій практично упритул. На відстані десяти метрів Геннадій побачив і свого противника. Той цілився у нього з автомата. Лише мить – і захисник відчув, як струм вдаряє йому в ногу. Але перед тим, як зомліти, зібрався з рештками сил, вистрілив у ворога та знешкодив його», йдеться у повідомленні

Після цього воїн отямився уже в запорізькій лікарні. Там медики боролись за ногу військового: дві ворожі кулі попросту розтрощили йому колінний суглоб та стегно. Кінцівку довелося ампутувати.

Захисник лікувався у Дніпрі, Вінниці, Львові та навіть у Німеччині, де йому встановили перший протез. З ним він повернувся до України, бо вирішив: боротись із ворогом він буде до кінця, хай і не на передовій.

Не відмовився захисник і від свого своєї мрії – знову бігати, нехай і на штучній кінцівці. Адже до поранення він бігав часто та багато. Щоби це стало можливим, приїхав до львівського центру «Незламні».

Йому протезисти виготовили для нього ще один індивідуальний куксоприймач, до якого прилаштували спеціальне активне коліно та бігову стопу. Тоді вперше за півтора року Геннадій побіг. І пробіг свої перші три сотні метрів. Він зізнався, що було непросто.

«До цього треба звикнути. Але початок – покладено. Мрії — здійснюються», додав Геннадій.

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