З’явилися реальні шанси на виживання й одужання: у Дніпрі врятували підлітка, завдяки унікальній операції

У Дніпрі врятували підлітка, завдяки унікальній трансплантації кісткового мозку. Про це розповіли у регіональному медичному центрі родинного здоров’я.

15-річний хлопець мав дуже складний діагноз і потребував індивідуального підходу до обрання лікування. Декілька років тому такі пацієнти в Україні вважалися безнадійними. Але зараз у них з’явилися реальні шанси на виживання й одужання.

Аби врятувати хлопчика об’єдналися багато людей. Лікарі України та Іспанії, благодійні організації й не тільки

До спільної роботи були залучені фахівці Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, які працювали паралельно з українськими лікарями над розробкою персонального терапевтичного протоколу для Олександра.

У Дніпрі врятували підлітка, завдяки унікальній операції

Препарати для проведення імунотерапії пацієнту забезпечив БФ Kiddo. А додаткові препарати для проведення резервної лінії хіміотерапії, які не входять у стандартні протоколи лікування, надали Таблеточки.

Підлітку успішно провели трансплантацію кісткового мозку. Лікарі впевнені у швидкому відновленні юного пацієнта.