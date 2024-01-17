На Київщині у школі дитину зіштовхнули з висоти: подробиці інциденту

На Київщині у школі дитину зіштовхнули з висоти. Подробиці цієї події розповіла мама потерпілого хлопчика.

Ця подія сталася 15 листопада 2023 року у Васильківській гімназії №1, передає НСН.

Того дня о 09:30 класний керівник зателефонувала жінці та сказала, що її син бігав з хлопцями на подвір’ї школи та впав біля сходинок, як підніматися від школи до вулиці Соборної. Вчитель повідомила мамі, що медсестра оброблює дитині рани і що у Даніеля набряк на руці.

«Ніхто мені тоді не повідомив, що мій син впав з висоти. Хоча діти, які були свідками цього випадку, все сказали працівникам школи. Класний керівник зазначила, що в такому стані Даніель мабуть не зможе навчатися. На що я відповіла, що прийду зараз в школу і запитала про стан сина, а саме, чи треба йому в лікарню. Медсестра гімназії відповіла: «Бажано». Швидку допомогу працівники гімназії не викликали», пише жінка на своїй сторінці у Фейсбуці .

Через 10-15 хвилин жінка прийшла в гімназію і була шокована станом дитини. Син сидів в холі, а його обличчя, руки та одяг були в крові. Жінці сказали, що це через кровотечу з носа, яку вже зупинили. На обличчі був набряк та садна, здерте коліно і перебинтована рука, яка була зігнута в неприродній формі.

«Син нічого не міг пояснити що сталося, погляд був розмитий, затримка у відповіді на мої питання, таке відчуття, що він зараз відключиться, дуже сильно боліла рука. Я забираю сина і швидко їдемо до дитячої поліклініки в місто Васильків. До лікарні я везла його на таксі без супроводу медсестри, Даніель дуже хотів спати, майже відключався, я постійно говорила йому щоб не спав», пише мама хлопчика

Вже в лікарні хлопчик сказав, що його штовхнув однокласник з висоти. Сімейний лікар сказав, що у дитини зламана рука і можливо струс мозку. Їх направили до Київської обласної лікарні міста Боярка. Діагноз підтвердився: ЗЧМТ, струс головного мозку, забій спинки носа, забійні садна обличчя та носа, закритий перелом обох кісток лівого передпліччя зі зміщенням.

На Київщині у школі дитину зіштовхнули з висоти: відео

У цей же день Даніелю зробили закриту репозицію перелому під загальним знеболенням. Гіпс наклали на 6 тижнів, а після перенесених ЗЧМТ та струсу мозку є наслідки – дитина лікується у невролога. Жінка говорить, що директор гімназії та батьки хлопчика, який штовхнув її сина, відповідальність з себе знімають.

«За відшкодуванням нанесених збитків працівники гімназії направляють до батьків хлопчика, який штовхнув мого сина. Директор мені прямо сказала, що вини школи в травмуванні моєї дитини немає. Батьки відмовилися відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, яка повʼязана з травмуванням мого сина, обґрунтовуючи це випадковістю. Я віддала до школи здорову дитину, а забрала хвору і ніхто не несе ніякої відповідальності!»

Вона обурена, що діти на перерві можуть бути без нагляду на подвір’ї. У будь-який момент може початися тривога. Мама постраждалого хлопчика з’ясувала, що у той день черговим на подвір’ї був вчитель фізкультури. А директор навчального закладу їй сказав: