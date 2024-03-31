Перед плануванням вагітності жінкам треба обов’язково здати 10 аналізів. А ще пройти консультацію з гінекологом.

Про це розповідають на сторінці однієї з медичних клінік в Інстаграмі.

«Першим етапом у плануванні вагітності для жінки є консультація гінеколога та сімейного лікаря (чи терапевта), які скерують на обстеження та нададуть рекомендації», говорять медики.

Планування вагітності: які аналізи треба обов’язково здати

рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep – для визначення наявності змінених клітин, які можуть перетворитися на новоутворення

TORCH-інфекції IgG. Це аналіз на групу інфекцій, які небезпечні для вагітної жінки та плоду

аналіз крові розгорнутий

аналіз сечі загальний показує, як працюють нирки, а глюкоза у венозній крові дозволяє виявити діабет та інші порушення вуглеводного обміну

електрокардіографія з трактуванням результату

УЗД молочних залоз

аналіз виділення із сечостатевих органів виявляє запальні процеси

консультація терапевта

консультація лікаря гінеколога з кольпоскопією – при первинній консультації гінеколога або у разі потреби

УЗД жіночих статевих органів інтравагінально. Це передбачає дослідження овуляції та чинників, які можуть перешкоджати настанню вагітності

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