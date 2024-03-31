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Планування вагітності: які аналізи треба обов’язково здати

Журналіст
Планування вагітності: які аналізи треба обов’язково здати жінкам

Перед плануванням вагітності жінкам треба обов’язково здати 10 аналізів. А ще пройти консультацію з гінекологом.

Про це розповідають на сторінці однієї з медичних клінік в Інстаграмі.

«Першим етапом у плануванні вагітності для жінки є консультація гінеколога та сімейного лікаря (чи терапевта), які скерують на обстеження та нададуть рекомендації», говорять  медики.

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Планування вагітності: які аналізи треба обов’язково здати

  • рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep – для визначення наявності змінених клітин, які можуть перетворитися на новоутворення
  • TORCH-інфекції IgG. Це аналіз на групу інфекцій, які небезпечні для вагітної жінки та плоду
  • аналіз крові розгорнутий
  • аналіз сечі загальний показує, як працюють нирки, а глюкоза у венозній крові дозволяє виявити діабет та інші порушення вуглеводного обміну

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  • електрокардіографія з трактуванням результату
  • УЗД молочних залоз
  • аналіз виділення із сечостатевих органів виявляє запальні процеси
  • консультація терапевта
  • консультація лікаря гінеколога з кольпоскопією – при первинній консультації гінеколога або у разі потреби

УЗД жіночих статевих органів інтравагінально. Це передбачає дослідження овуляції та чинників, які можуть перешкоджати настанню вагітності

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