Якби старі фото стали кольоровими: Покров, 1970 рік – історія білої шапочки

Якби старі фото стали кольоровими, то ось це фото, зняте у Покрові (тоді Орджонікідзе) Дніпропетровської області 53 роки тому, виглядало б приблизно так. Розповідаємо історію світлини.

Ми зробили легку художню реконструкцію фото, і тепер перед нами не пожовтіла стара фотографія, а кольоровий портрет чоловіка з дитиною на руках.

Розповідаємо історію світлини.

Старе, чорно-біле фото розміщене на порталі Центр міської історії в рамках проєкту «Родинний альбом». Світлина з колекції, що складається із фотографій, які демонструють вуличну моду та практики, пов’язані з одягом.

Знімок надала Наталія Чорна. А розповіла про нього Марія Розпутна.

Марія Розпутна розказала, що на світлині – її дід Володимир Чорний, 1944 року народження. «Франт у болоньї», – як характеризує чоловіка Марія. А на руках у нього – маленька донечка, мама Марії.

Уже міський, хоча сам із села Берзулове, чи Бирзолове, на Кіровоградщині. Родина в 1969 році переїхала з Кіровоградщини на Дніпропетровщину до молодого міста Орджонікідзе (зараз Покров) – розповідає Марія

За її словами, на фото – першотравневі свята, 1970 рік, вулиця міста перед демонстрацією (як тоді казали, «парадом»).

Історія білої шапочки

Мамі ще немає двох років, вона з кульками, в зеленому пальті; пальто показне, з гарної тоненької вовни, а на кишенях вишивочка червоною стрічкою, така велика хвилька; на голові страшна біленька шапочка, куплена на базарі, яка після першого ж прання «збилася». Після цього не було вже куплено жодної шапочки, ні дітям, ні внукам: бабуля навчилася в’язати і, поки могла, обв’язувала всіх, – розповіла Марія Розпутна

Що відомо про місто Покров?

Покров – місто у Дніпропетровській області, в Нікопольському районі. Одне з наймолодших в Україні. Статус міста отримало у 1956 році, коли було об’єднано в єдиний населений пункт декілька робітничих селищ. До 2016 року називалося Орджонікідзе.

Покров місто маленьке – його територія становить 26 км², а населення — 40,8 тис. осіб (дані станом на 2015 рік).

Цікаві факти про Покров

У 40-х роках ХVІІ століття землі, де тепер сформований Покров, входили до складу Чортомлицької Січі.

Передісторія міста Покров почалася з 1883 року, з моменту відкриття інженером-геологом Валеріаном Олександровичем Домгером у басейні річки Солона покладів марганцевої руди. Місто увійшло в історію країни одним із провідних центрів із видобутку марганцевої руди.

У цьому краї було дуже мало прiсної води. Вiд цього йде й назва річки «Солона», що протікає біля Покрова. Вода в ній непридатна ні для вживання, ні для праці. А тому її возили здалеку волами та розподіляли цеберками на кожну сім’ю. А рудокопам доводилось користуватись шахтною солоною водою. Багатії з навколишніх сіл, глузуючи з безвихідного становища шахтарів, склали прислів’я: «Не мий чоботи в цій калюжі, бо з неї шахтар воду пив».

Під час Другої світової війни, у липні 1941 року, на руднику ім. Орджонікідзе було сформовано винищувальний батальйон у складі Робітничо-селянської Червоної армії. Він брав участь в евакуації обладнання шахт до радянського тилу, а коли надійшов наказ про відступ, спалив усі надшахтні будівлі та з боями залишив рудник. А згодом влився до мотострілкового батальйону 12-ї армії.

18 серпня 1941 року рудник захопили нацистські окупанти. Вони вживали всіх заходів, щоб налагодити видобуток марганцю, але гірники саботували їхні рішення. І ні погрози, ні розстріли не могли змусити гірників виконувати волю нацистів. Спеціально створеній ними фірмі «Ерберцгау» так і не вдалося закінчити будівництво збагачувальних фабрик.

Відомий археолог Борис Мозолевський у 1971 році розкопав курган «Товста могила» біля Покрова – саме тут було знайдено знамениту на весь світ золоту скіфську пектораль — шедевр світової античної культури, древньої майстерності.

17 березня 2016 Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування міста, що отримало назву Покров. Постанова набула чинності 2 квітня 2016.

За останні декілька років перед повномасштабною війною місто Покров розквітло і дуже змінилося. Місцева влада приділяла підвищену увагу благоустрою міста та його озелененню. Реконструйований силами області парк імені Мозолевського у Покрові (на фото вище) став родзинкою і туристичною принадою не тільки міста, а й усієї Дніпропетровщини.

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