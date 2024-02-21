Чи буде вихідний 8 березня: що відомо

8 березня в Україні будуть відзначати Міжнародний жіночий день. До війни. Цей день є офіційним вихідним.

До повномасштабного вторгнення, українці в цей день відпочивали. Про це йдеться на сайті ICTV.

У 2024 році 8 березня припадає на п’ятницю. Але вихідного цього дня не буде. Тому що воєнний стан у нашій країні продовжили до 13 травня 2024 року, тож вихідний на 8 березня в Україні скасовується.

Хоча у березні буде 10 вихідних днів згідно з календарем – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 2

Вихідний 8 березня в Україні: що відомо про скасування

У 2023 році група нардепів запропонувала скасувати вихыдний на 8 березня. Законопроєкт № 9009 був зареєстрований у парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні.

У ньому замість 8 березня нардепи запропонували відзначати День української жінки 25 лютого – у день народження Лесі Українки.

Як зазначено в пояснювальній записці, Міжнародний жіночий день встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок.

4, 30, 31 числа.