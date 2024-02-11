Свято 8 березня в Україні: історія та чи будемо відзначати

Свято 8 березня в Україні останніми роками проходить з дискусіями. Основним аргументом є те, що це – радянське свято.

Про це пише сайт «Уніан».

Свято 8 березня має декілька версій. А саме:

8 березня 1857-го, Нью-Йорк – співробітниці фабрик із виробництва текстилю влаштували акцію і зажадали оплату праці таку саму, як у чоловіків, робочий день тривалістю 10 годин (замість 16) і виборче право.

1908-й – ініціативу підхопила Соціалістична партія США. Це свято там стали відзначати вже з 1909 року.

8 березня 1910-го, Копенгаген – відбувся форум жінок, де з ініціативи Клари Цеткін (вона представляла соціал-демократів Німеччини) цей день, 8 березня, зробили міжнародним святом. У цю дату жінки збиралися йти на демонстрації, щоб звернути увагу суспільства на жіночі проблеми.

19 березня 1911-го – у кількох країнах (Німеччині, Данії, Австро-Угорщині, Швейцарії) відзначили Міжнародний жіночий день.

1917-й, Петроград – відбулася демонстрація жінок. Акція стала відома як Лютнева революція, її дата за старим стилем – 23 лютого (за новим це 8 березня).

Початок 1920-х – свято затвердили в СРСР.

1977-й – ООН присвоїла 8 березня статус міжнародного дня, його назвали Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

В Україні вже декілька років триває дискусія, чи потрібно відзначати свято 8 березня. Багато українців вважають, що треба скасувати радянські свята. В тому числі і Міжнародний жіночий день.

Свято 8 березня в Україні

14 лютого 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують відмовитися від 8 березня, а замість нього відзначати і зробити вихідним День української жінки 25 лютого (у день народження Лесі Українки). Також у додатку «Дія» українців запитали, чи потрібно залишити 8 березня офіційним вихідним, чи зробити робочим. Люди проголосували, за збереження вихідного 8 березня.

Багато українців сприймають 8 березня, як радянське свято. Але він залишається офіційним державним святом. У 2024 році Україна буде відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня. Через війну, цей день не буде вихідним.