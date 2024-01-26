Великий піст 2024: дата та заборони

Дата Великого посту завжди залежить від дат святкування Великодня. У 2024 році його будуть святкувати у травні. Тому Великий піст почнеться у березні.

Про це пише сайт «РБК-Україна».

Великий піст – це найбільший та найсуворіший піст, якого дотримуються віряни. Його дати залежать від Великодня. Цього року він починається за 7 тижнів до Великодня. Він буде тривати з 18 березня до 4 травня.

Ця дата буде однаковою для віруючих, які користуються юліанським та новоюліанським календарем. Адже, Великдень не належить до неперехідних постійних свят.

У дні Великого посту віряни багато моляться і дотримуються багато обмежень. В ці дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву – моляться вдома кожного дня. А також вживають пісну їжу.

Під час Великого посту люди приділяють більше часу для читання Біблії. Намагаються робити більше добрих справ.

У дні Великого посту люди дотримуються і заборон. Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів’я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон – на інтимну близькість.

Під час посту заборонені продукти тваринного походження – м’ясо, риба (за винятком деяких днів), яйця, молочні продукти. Можна їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина. Під час посту дозволяються:

овочі свіжі та мариновані, квашені та солоні, фрукти, ягоди, зелень

каші з круп, приготовані на воді, без олії

макарони та бобові

житній хліб

продукти з сої

горіхи, сухофрукти, насіння

гриби

мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, варення

чаї, компоти, квас, кисіль

олія (в деякі дні)

У перший день Великого посту і Страсну п’ятницю дотримуватися суворого посту – утримуватися від вживання м’ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. У перший тиждень Великого посту та у Страсний тиждень не можна вживати м’ясні продукти та страви з них.

До того ж у понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів Великого посту слід утриматися від споживання м’ясних продуктів і страв. А у вівторок та четвер дозволено їсти усі види їжі.

Великий піст 2024: заборони

У суботи та неділі можна вживати усі страви (крім Страсної суботи). Немає поклонів у всі суботи та неділі Великого посту, крім Хрестопоклонної неділі та Страсної суботи.

Кому краще відмовитися від посту

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров’я багатьох людей. А тому є, кому дозволено не поститися: