Великий піст 2024: дата та заборони

Дата Великого посту завжди залежить від дат святкування Великодня. У 2024 році його будуть святкувати у травні. Тому Великий піст почнеться у березні.
Про це пише сайт «РБК-Україна».
Великий піст – це найбільший та найсуворіший піст, якого дотримуються віряни. Його дати залежать від Великодня. Цього року він починається за 7 тижнів до Великодня. Він буде тривати з 18 березня до 4 травня.
Ця дата буде однаковою для віруючих, які користуються юліанським та новоюліанським календарем. Адже, Великдень не належить до неперехідних постійних свят.
У дні Великого посту віряни багато моляться і дотримуються багато обмежень. В ці дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву – моляться вдома кожного дня. А також вживають пісну їжу.
Під час Великого посту люди приділяють більше часу для читання Біблії. Намагаються робити більше добрих справ.
У дні Великого посту люди дотримуються і заборон. Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів’я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон – на інтимну близькість.
Під час посту заборонені продукти тваринного походження – м’ясо, риба (за винятком деяких днів), яйця, молочні продукти. Можна їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина. Під час посту дозволяються:
- овочі свіжі та мариновані, квашені та солоні, фрукти, ягоди, зелень
- каші з круп, приготовані на воді, без олії
- макарони та бобові
- житній хліб
- продукти з сої
- горіхи, сухофрукти, насіння
- гриби
- мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, варення
- чаї, компоти, квас, кисіль
- олія (в деякі дні)
У перший день Великого посту і Страсну п’ятницю дотримуватися суворого посту – утримуватися від вживання м’ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. У перший тиждень Великого посту та у Страсний тиждень не можна вживати м’ясні продукти та страви з них.
До того ж у понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів Великого посту слід утриматися від споживання м’ясних продуктів і страв. А у вівторок та четвер дозволено їсти усі види їжі.
Великий піст 2024: заборони
У суботи та неділі можна вживати усі страви (крім Страсної суботи). Немає поклонів у всі суботи та неділі Великого посту, крім Хрестопоклонної неділі та Страсної суботи.
Кому краще відмовитися від посту
Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров’я багатьох людей. А тому є, кому дозволено не поститися:
- люди похилого віку
- люди з хронічними захворюваннями
- тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється
- маленьким дітям
- вагітним і жінкам, що годують
- людям, які зайняті важкою фізичною працею
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