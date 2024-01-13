Весілля є однією з головних подій у житті людини. Для цієї події протягом року буде багато сприятливих і щасливих дат.
Про це стверджує експертка з весіль Елені Ґейдж, пише сайт TheKnot. В той самий час, вона радить молодятам довіряти своїй інтуїції. Якщо вам здається, що конкретна дата стане найбільш сприятливою для укладання шлюбу і святкування весілля – обирайте її.
Весілля у 2024 році: найкращі дати
- 20, 25, 27 і 28 січня;
- 9 та 24 лютого
- 1, 2, 15 і 30 березня;
- 2, 20 та 24 квітня;
- 3, 9 та 31 травня;
- 1, 14, 19 і 30 червня;
- 1, 11, 21 та 28 липня;
- 1, 2 та 21 серпня;
- 1, 19 та 27 вересня;
- 2,12 та 26 жовтня;
- 1, 2, 14, 16 і 27 листопада;
- 1, 9 та 17 грудня.
У 2024 році найкращим місяцем для весіль буде червень. Адже цей місяць Дракона у році Дракона принесе у ваше життя багато позитивних змін.
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