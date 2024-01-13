Весілля є однією з головних подій у житті людини. Для цієї події протягом року буде багато сприятливих і щасливих дат.

Про це стверджує експертка з весіль Елені Ґейдж, пише сайт TheKnot. В той самий час, вона радить молодятам довіряти своїй інтуїції. Якщо вам здається, що конкретна дата стане найбільш сприятливою для укладання шлюбу і святкування весілля – обирайте її.

Весілля у 2024 році: найкращі дати

20, 25, 27 і 28 січня;

9 та 24 лютого

1, 2, 15 і 30 березня;

2, 20 та 24 квітня;

3, 9 та 31 травня;

1, 14, 19 і 30 червня;

1, 11, 21 та 28 липня;

1, 2 та 21 серпня;

1, 19 та 27 вересня;

2,12 та 26 жовтня;

1, 2, 14, 16 і 27 листопада;

1, 9 та 17 грудня.

У 2024 році найкращим місяцем для весіль буде червень. Адже цей місяць Дракона у році Дракона принесе у ваше життя багато позитивних змін.