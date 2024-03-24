Цікаві факти про український тризуб, які ви могли не знати

Цікаві факти про український тризуб, розповів історик Олександр Алфьоров.

Тризуб є одним з головних символів нашої держави.

Тризуб – це особистий знак Володимира Святославича. Тризуб походить від двозуба і є його графічною зміною для того, аби відрізнити знак сина (Володимира) від батька (Святослава) та братів (Ярополка та Олега).

«Ми б ніколи не дізнались, що тризуб знак Володимира Великого, якби князь не карбував власної монети із зображенням тризубу та підписом, що це саме його монети», говорить Алфьоров.

У 1918-1920 роках тризуб був гербом Української народної республіки та Української Держави, 1939 р. – гербом Карпатської України, у 1941 р. – Української Держави, що була проголошена 30 червня 1941 року.

Цікаві факти про український тризуб

«Тризуб став відомий абсолютній більшості українців на початку 1918 р. коли потрапив на українські банкноти, державні печатки та військову форму. Саме з того часу він став символом боротьби за незалежність», пише Алфьоров.

Існує понад 40 гіпотез про значення Тризубу.

Сьогодні, тризуб – це свідчення нашого історичного спадку від Русі. За часів Русі княжі знаки – тризуби, двозуби та інші – були відомі під назвою «п’ятно», «знамення», «печать». Назва «тризуб» – термін науковців ХIX століття».

З 2022 року Тризуб став світовим символом боротьби українців за незалежність та свободу з імперією зла – Росією.

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