10 березня День Державного Гімну України. Розповідаємо, чому саме сьогодні і наводимо декілька цікавих фактів про Гімн.

Державний Гімн України – один з трьох головних державних символів України поряд із прапором і гербом. Його офіційна музична редакція була ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року, а текст гімну затверджено Законом України «Про Державний Гімн України» 6 березня 2003 року.

Чому саме 10 березня День Державного Гімну України

10 березня для Дня Державного гімну був обраний як день, коли вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна» в 1865 році в Перемишлі (Польща). Ним завершили концерт, присвячений пам’яті Тараса Шевченка. Того ж року вірш уже був надрукований разом із нотами. Твір у виконанні українського оперного співака-тенора Модеста Менцинського був записаний на платівку в Кельнському відділенні «Грамофона» у жовтні 1910 р.

Перший запис гімну “Ще не вмерла Україна” відбувся за участі визначного українського оперного співака Модеста Менцинського в жовтні 1910 році в Кельні (Німеччина) на фірмі “Gramophon”: відео

10 березня День Державного Гімну України – чому саме сьогодні і цікаві факти про Гімн

А це перший в історії тиражований на грамплатівці запис гімну “Ще не вмерла Україна!” Співає Михайло Зазуляк. Студія Columbia, США, 1916 рік

Ще цікаві факти про Гімн України і його авторів

Поет Павло Чубинський написав слова «Ще не вмерла Україна, а музику – священник Михайло Вербицький.

Дата створення пісні «Ще не вмерла Україна» залишається наразі дискусійною. Тривалий час вважалося, що вона була створена у 1862—1863 рр., але без відповідних наукових аргументів. Текст Павла Чубинського у Галичині вперше був опублікований у грудневому числі часопису «Мета», який фактично вийшов близько 15 січня 1864 року. Ймовірно, це надихнуло о. Михайла (або йому було замовлено перемишльською «Громадою») написати патріотичну пісню. Хоча, не виключено, що Вербицький скористався наддніпрянською публікацією тексту. Після опублікування в часописі «Мета» пісня «Ще не вмерла Україна» набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини.

Оригінал тексту та музики гімну, які написані рукою авторів, сьогодні зберігаються в Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові.

Пісня «Ще не вмерла Україна» була національним гімном за часів УНР та ЗУНР.

Автору слів Гімну Чубинському довелось заплатити високу ціну: шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати поета «за шкідливий вплив на розум простолюду». Композитор оселився в Архангельську, де працював судовим слідчим, потім секретарем губернського статистичного комітету, редактором губернської газети, чиновником з особливих доручень при губернаторі. Сім років у засланні в Архангельську українець Чубинський працював на російську науку, зокрема написав дослідження про ярмарки в архангельському краї, про смертність на Архангельщині, про печорський край, торгівлю в північних губерніях Росії, дослідив юридичні звичаї в губернії тощо.

Автор музики Гімну України Михайло Вербицький також написав музику на текст Івана Гушалевича «Мир вам, браття, всі приносим», який був гімном Галичини під час «Весни народів» 1848—1849 років.

У Радянському Союзі пісню «Ще не вмерла Україна» не ухвалили гімном УРСР, адже текст суперечив комуністичній ідеології.

Ще новини України: День Державного Герба України: цікаві факти про символ країни

Підписуйтесь на наш Телеграм-канал: там оперативно важливі новини і без реклами