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Тег:
Війна

Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Україні від США

Автор -
Журналіст
Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США

Відомий письменник Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Україні від США.

Про це він написав 13 квітня на своїй сторінці у соціальній мережі X.

На його думку, радикальні республіканці в Палаті представників США фактично «вбивають Україну», затягуючи рішення щодо виділення допомоги нашій державі.

«… Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, президент РФ Володимир Путін, мабуть, сам себе щипає», написав Стівен Кінг.

Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Україні від США

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Стівен Кінг підтримує нашу державу.  Так, у вересні 2022 року він емоційно прокоментував контрнаступ ЗСУ. У жовтні того року він звернувся до Росії від імені всього світу. Письменник наказав країні-агресорці «забиратися з України».

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