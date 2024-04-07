«Скоро вже буде Пасха»: автор відомого хіта підкорив мережу новим відео

Автор хіта «Скоро вже буде Пасха» Михайло Брус підкорив соціальну мережу новим відео. Він нагадав українцям про прийдешнє свято.

Нове відео з Михайлом опублікував його батько у Тік-ток.

На відео хлопчик сказав, що весняна діяльність у його родини не змінюється. Тому варто задуматися про м’ясні запаси на Великдень, який будемо відзначати 5 травня.

За цей рік Михайлик значно подорослішав. У кадр нового відео від нього потрапила майже вся родина, яка займається саджанням городу. Малий зазначив, що образ його бабусі не змінився.Вона у тій самій червоно-чорній курточці.

«Друзі, часник є, цибуля садиться. Бабуся в цій самій курточці. Значить шо? Скоро вже буде Пасха! Так що – заказуйте м’ясо та ковбасу, та сардельки, та курочку. Все-все те, що є домашнє, – заказуйте», каже Михайло Брус.

Нове відео він закінчив словами «Слава Україні! Героям Слава!». За два дні воно зібрало понад 400 тисяч переглядів.

«Скоро вже буде Пасха»: нове відео від Михайла Брус

Зазначимо, що хлопчик разом з батьком займається волонтерською діяльністю і допомагає ЗСУ.

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