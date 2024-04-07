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«Скоро вже буде Пасха»: автор відомого хіта підкорив мережу новим відео

Журналіст
Скоро вже буде Пасха

Автор хіта «Скоро вже буде Пасха» Михайло Брус підкорив соціальну мережу новим відео. Він нагадав українцям про прийдешнє свято.

Нове відео з Михайлом опублікував його батько у Тік-ток.

На відео хлопчик сказав, що весняна діяльність у його родини  не змінюється. Тому варто задуматися про м’ясні запаси на Великдень, який будемо відзначати 5 травня.

За цей рік Михайлик значно подорослішав. У кадр нового відео від нього потрапила майже вся родина, яка займається саджанням городу. Малий зазначив, що образ його бабусі не змінився.Вона у тій самій червоно-чорній курточці.

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«Друзі, часник є, цибуля садиться. Бабуся в цій самій курточці. Значить шо? Скоро вже буде Пасха! Так що – заказуйте м’ясо та ковбасу, та сардельки, та курочку. Все-все те, що є домашнє, – заказуйте», каже Михайло Брус.

Нове відео він закінчив словами «Слава Україні! Героям Слава!». За два дні воно  зібрало понад 400 тисяч переглядів.

«Скоро вже буде Пасха»: нове відео від Михайла Брус

@vovka_brus Скоро вже буде Пасха 2 #матвійбрус #скоровжебудепаска ♬ оригінальний аудіозапис – Вовка Брус – Вовка Брус

Зазначимо, що хлопчик разом з батьком займається волонтерською діяльністю і допомагає ЗСУ.

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