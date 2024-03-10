9 березня було названо переможців Шевченківської премії 2024. Відповідний указ опублікували на сайті президента України.

Шевченківська премія – це найвища державна нагорода в Україні за внесок у розвиток культури та мистецтва. Її заснували 1961 року, і традиційно 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, оголошують переможців.

Названо переможців Шевченківської премії 2024: список

Ярина Чорногуз за книгу віршів «Dasein: оборона присутності»;

Дмитро Лазуткін за книгу віршів «Закладка»

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василіса Степаненко за серію матеріалів про облогу Маріуполя: фільм «20 днів у Маріуполі» репортажі, фото, відео та розслідування;

Співачка Джамала за альбом Qirim;

Кармелла Цепколенко за кантату «Читаючи історію» за поезією Забужко, кантата «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Жадана, дует для скрипки і контрабаса та симфонія № 5 для великого симфонічного оркестру;

Андрій Єрмоленко за серію художніх робіт «Ukrainian resistance Український спротив»;

Режисер Іван Уривський, художниця-постановниця Тетяна Овсійчук, художник-постановник Петро Богомазов, композитор Сусанна Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зазначимо,що члени журі так і не оголосили переможців у категоріях Літературознавство та мистецтвознавство і Кіномистецтво, хоч і було названо претендентів у третьому турі.

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