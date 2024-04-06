5 квітня названо ім’я найстарішого чоловіка у світі. Ним став 111-річний мешканець Англії Джон Альфред Тіннісвуд.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Чоловік народився у Ліверпулі 26 серпня 1926 року. Станом на 5 квітня 2024 року йому було 111 років 223 дні.

Він пережив пандемію коронавірусу та дві світові війни. Незважаючи на проблеми із зором, рекордсмен працював на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі.

Названо ім’я найстарішого чоловіка у світі

Також він займався пошуком застряглих солдатів та організація поставок продовольства. Джон Альфред Тіннісвуд ще є найстарішим ветераном Другої світової війни серед чоловіків, які залишилися в живих.

Після війни чоловік працював у бухгалтерії в компаніях Shell і BP аж до свого виходу на пенсію у 1972 році. Зараз найстаріший чоловік світу живе в будинку для людей похилого віку в Саутпорті. Він любить поговорити.

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