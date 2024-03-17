Коли Трійця 2024: що можна і не можна робити

Трійця – це свято з плаваючою датою. Але перехід на новоюліанський календар на свято не впливає.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Свято Трійці відзначають через 50 днів після Воскресіння Христового, а католики – через 57 днів. Свято завжди випадає на неділю.

Цього року Великдень у православних віруючих настане 5 травня, а Трійця буде 23 червня. Водночас Католики цього року відсвяткують Великдень 31 березня, а Трійцю – 19 травня.

Трійця 2024: чи буде вихідний

Трійця включена до списку офіційних свят, на честь яких українцям надається неробочий день. П’ятдесятниця завжди випадає на неділю, тож вихідним буде наступний понеділок.

Це означає, що понеділок 24 червня 2024 року буде неробочим днем. Під час воєнного стану в Україні скасовуються додаткові вихідні, але керівники приватних компаній на власний розсуд можуть дозволити працівникам відпочити.

Трійця 2024: що не можна робити

лаятися, пліткувати, розпалювати конфлікти, брехати;

пити спиртне, крім причетного вина;

займатися важкою фізичною працею;

відмовляти в допомозі близьким;

купатися у водоймах.

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