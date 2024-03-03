Коли День матері 2024: дата і традиції свята

День матері – це одне з найзворушливіших свят. Адже мама є найдорожчою людиною для кожного у світі.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Історія свята дуже цікава. У 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів у пам’ять про свою маму, яка передчасно померла. Анна почала писати листи до держустанов і законодавчих органів, надсилала свою пропозицію видатним особам для того, щоб присвятити мамам один день на рік.

Але все було даремно. У 1910 році штат Вірджинія зробив День матері офіційним святом. Згодом його почали відзначати і в інших штатах та країнах.

День матері 2024: дата

В Україні свято, як і в багатьох інших країнах світу, відзначають у другу неділю травня – відповідно до Указу Президента України від 1999 року. У 2024 році День матері Україна святкуватиме 12 травня.

День матері та його традиції

Головна традиція свята – цього дня від щирого серця вітають мам. Дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші та всіляко висловлюють повагу і любов до матері – за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Ті, хто втратив маму рано, йдуть із квітами на їхні могили, щоб вшанувати пам’ять найдорожчої людини.