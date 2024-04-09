9 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

9 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 9 квітня, відзначається Всесвітній день антикваріату. Православні вшановують пам’ять мученика Євпсихія, і залишилося 266 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 776-й день повномасштабної війни в Україні.

9 квітня – яке сьогодні церковне свято

9 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив за часів імператора Юліана Відступника. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині. Євпсихія схопили і довго мучили. Від отриманих ран він помер.

9 квітня у світі

Міжнародні

Всесвітній день антикваріату

Національні

Грузія: День національної єдності.

Болівія, Косово: День Конституції

Філіппіни: День доблесті

Гватемала: День запечатування мороз

Туніс: День пам’яті мучеників

Данія: День пам’яті німецького вторгнення

Фінляндія: День фінської мови або День Мікаеля Аґріколи

США: Національний день колишніх військовополонених

Хто святкує іменини 9 квітня

Євпсихій, Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара

Талісманом людини, народженої 9 квітня, є яшма. Строкатий камінь, яке цінують в усьому світі. Здавна яшма вважається джерелом доброї енергії, а також захищає людину і житло від негативу. Традиції, заборони і прикмети 8 квітня

Традиції, заборони і прикмети 9 квітня

Що не можна робити 9 квітня:

Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.

Не можна заздрити іншим людям.

Заборонено лаятися і лихословити.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У цей час з теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси. Українці в давні часи помітили, що якщо чибіс летить низько – до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора – до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним.

А також:

вранці по землі стелиться туман — до травня дощів не буде;

ясний і світлий день до настання тепла;

навколо місяця червоні відтінки — чекайте на грозу;

дощить до великого урожаю зернових.

9 квітня в історії

Визначні події

1667 — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.

1860 — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві

1865 — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об’єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США

1930 — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв’язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T

1940 — німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії

1963 — експрем’єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США

1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть

1977 — шведський гурт ABBA на тиждень очолив американський хіт-парад з піснею «Dancing Queen»

1983 — англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею «Let’s Dance»

1989 — війська СРСР розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня

1990 — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання

2003 — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії

2003 — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.

2005 — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

2015 — в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Народилися 9 квітня

1336 — Тамерлан, один із відомих світових завойовників, що зіграв значущу роль в історії Середньої Азії та Кавказу.

1821 — Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької й світової літератури («Квіти зла», «Штучний рай», «Паризький сплін»)

1911 — Степан Кириченко, український живописець-монументаліст.

1926 — Г’ю Гефнер, американський видавець, засновник журналу «Playboy»

1932 — Карл Перкінс, один з першопрохідників рок-н-ролу

1932 — одна з найзнаменитіших мавп у світі — Чіта, яка знімалася в фільмах про пригоди Тарзана та занесена в Книгу рекордів Гінесса як головний довгожитель серед мавп.

1933 — Жан-Поль Бельмондо, французький актор («Професіонал», «Один шанс на двох»)

1984 — Костянтин Мрочко, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Костянтин Мрочко – загинув 8 березня 2022 року

Народився 9 квітня 1984 року. Мешкав у селищі Благодатне Волинської області.

У квітні 2014 року одним із перших пішов захищати країну на сході України. Служив у механізованій бригаді. Пройшов Мар’їнку, Маріуполь. Нищив ворога безжально і професійно, заманював ворожі танки в засідки. Виводив колони з Дебальцевого у знаменитому танковому екіпажі уродженця Старовижівщини Миколи Тишика. Тоді вдалось вивести колону наших танків через мінне поле у цьому населеному пункті. Боєць зі своїм екіпажем їхали першими, а решта — їхньою колією. Став одним із найкращих українських танкістів.

Костянтин Мрочко героїчно пройшов бої під Іловайськом у складі 51-ї окремої механізованої бригади. Під час другого відрядження у зону бойових дій чергував на блокпостах біля Донецька, Мар’їнки. Коли потрапив утретє в «гарячу точку» — пристрілював військову зброю, «дотягував» танки на Чугуївському полігоні Харківщини у складі 14-ї бригади.

З початком широкомасштабного військового вторгнення РФ в Україну повернувся з Ізраїлю, де перебував на заробітках, і пішов у рідний підрозділ танкістом захищати Україну: воював на Київщині. 8 березня 2022 року у селищі Макарів точились жорсткі, запеклі бої. Через це селище російські війська намагались проникнути до столиці. Сили противника переважали, та наші захисники дали відсіч окупанту. Під час жорстокої боротьби Костянтин Мрочко загинув. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали болісних втрат.

Померли 9 квітня

585 до н. е. — Дзімм, 1-й імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний полководець і монарх.

1492 — Лоренцо Медічі, правитель Флоренції в епоху Відродження, поет, покровитель наук і мистецтв.

1553 — Франсуа Рабле, французький письменник, автор Сатирично-філософського роману «Ґарґантюа і Пантаґрюель».

1626 — Френсіс Бекон, англійський політик, державний діяч, вчений, есеїст, філософ, один із творців емпіризму, лорд-канцлер Англії.

2015 — Богдан Сорока, український художник-графік.

2021 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

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