8 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 8 червня. Всесвітній день оздоровлення і океанів. Міжнародний день домогосподарок і домохазяїна. А в Україні – День мебляра. Православні вшановують перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Залишилося 206 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 836 день повномасштабної війни в Україні.
8 червня – яке сьогодні церковне свято
8 червня в церковному календарі – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Святий Теодор Тирон народився у місті Амасія (сучасна Туреччина). Під час служби в армії він відмовився брати участь у язичницьких обрядах, що викликало гнів римських властей. Його піддали жорстоким тортурам і врешті-решт стратили. За легендою, він був спалений живцем, але його тіло залишилося неушкодженим. Це стало свідченням його святості.
Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона сталося у IX столітті, коли вони були перенесені з Амасії до Константинополя. Це було зроблено, щоб захистити їх від варварських набігів і віддати шану святому. Мощі святого Теодора були розміщені у великій церкві, присвяченій йому, де стали об’єктом паломництва.
Перенесення мощів святого Теодора Тирона мало велике значення для християнської спільноти. Воно стало символом захисту і заступництва святого, а також сприяло поширенню його культу. Це також підкреслювало важливість мучеників у християнській традиції, які своєю смертю свідчили про віру і надихали інших.
8 червня у світі
Всесвітній день оздоровлення
Всесвітній день оздоровлення (Global Wellness Day) або Всесвітній день велнесу – це некомерційна ініціатива, яка відзначається щорічно у другу суботу червня. Цей особливий день під гаслом «Один день може змінити все ваше життя» спрямований на заохочення людей ставити на перше місце свій добробут і жити більш здоровим і повноцінним життям.
Всесвітній день океанів
Для того, щоб підвищити обізнаність про Світовий океан, його проблеми та шляхи їх подолання, ООН встановила Всесвітній день океанів, який щорічно відзначається 8 червня.
А також у світі:
- День народження пилососа
- Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку
- Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
- Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках
- Всесвітній день океанів
- Всесвітній день ляльки
- Всесвітній день публічного в’язання
- Міжнародний день молодих орлів
- Всесвітній день джину
8 червня в Україні
День працівника меблевої промисловості
День працівника меблевої промисловості України або День мебляра– це день визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Це національне свято, яке відзначається у другу суботу червня щороку.
День міста Севастополь
День міста Севастополя — свято, яке щорічно проходить в другу суботу червня. Свято вшановує заснування міста та визнає його важливу роль в історії та культурі України.
Іменини 8 червня
- Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.
Талісманом людини, народженої 8 червня, є берил. Мінерали різного забарвлення. Берил здавна вважався потужним захисником, який відштовхує від свого власника негатив.
Традиції, заборони, прикмети 8 червня
Наші пращури цього дня намагалися зустріти світанок, вірили, що з першим промінням сонця людина отримує надзвичайну силу та енергію. Заведено було просити вибачення у всіх тих, кого образив.
Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
Ще прикмети 8 червня:
- велика роса, але душно — чекайте на великий урожай;
- вранці роса — погана прикмета;
- день грозовий — сінокіс не вдасться;
- туман вранці — до сонячної погоди;
- не небі вночі багато зірок — буде багато в лісі грибів.
Що не можна робити 8 червня
- Краще не планувати цього дня майбутнє.
- Не можна давати в борг щось цінне.
- Заборонено скаржитися на долю.
8 червня в історії
Визначні події
- 1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
- 1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільш відоме в історії вулканічне виверження, що призвело до тисяч жертв.
- 1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.
- 1827 — заснований грязьовий курорт Саки.
- 1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.
- 1915 — Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі 4 авторські варіанти).
- 1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.
- 1919 — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.
- 1934 — У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.
- 1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.
- 1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
- 1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».
- 1965 — Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».
- 1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.
- 1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.
Народилися 8 червня
- 1858 — Олександр Рогоза, український військовий діяч. Військовий міністр Української Держави у 1918, розстріляний більшовицьким ЧК.
- 1920 — Іван Кожедуб, український пілот-ас.
- 1925 — Гурій Марчук, математик, академік.
- 1926 — Ірина Сеник, українська поетеса, дисидентка.
- 1977 — Михайло Гічан (Міхон), гітарист київського рок-гурту Крихітка Цахес.
- 1987 — Віктор Гурняк, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», учасник російсько-української війні. Герой України.
- 1988 — Михайло Несольоний, молодший сержант Збройних сил України. Герой України.
- 1989 — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка
Померли 8 червня
- 632 — Магомет, засновник ісламу, пророк (нар. 570).
- 1742 — Омобоно Страдіварі, італійський майстер смичкових інструментів, син Антоніо Страдіварі.
- 1845 — Ендрю Джексон, сьомий президент США.
- 1876 — Жорж Санд, французька письменниця (нар. 1804).
- 1898 — Яків Щоголів, український поет, представник українського романтизму.
- 1899 — Микола Гулак, український громадський і політичний діяч, математик, історик, філософ, літературознавець.
- 1923 — Олександр Данилевський, український біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки, професор і завідувач кафедри медичної хімії та фізики, нормальної фізіології і фармакології в Харківському університеті.
- 1970 — Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження.
- 2006 — Микола Колесса, композитор, український митець, педагог.
Можливо, вам також буде цікаво: Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю