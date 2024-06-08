8 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 8 червня. Всесвітній день оздоровлення і океанів. Міжнародний день домогосподарок і домохазяїна. А в Україні – День мебляра. Православні вшановують перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Залишилося 206 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 836 день повномасштабної війни в Україні.

8 червня – яке сьогодні церковне свято

8 червня в церковному календарі – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Святий Теодор Тирон народився у місті Амасія (сучасна Туреччина). Під час служби в армії він відмовився брати участь у язичницьких обрядах, що викликало гнів римських властей. Його піддали жорстоким тортурам і врешті-решт стратили. За легендою, він був спалений живцем, але його тіло залишилося неушкодженим. Це стало свідченням його святості.

Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона сталося у IX столітті, коли вони були перенесені з Амасії до Константинополя. Це було зроблено, щоб захистити їх від варварських набігів і віддати шану святому. Мощі святого Теодора були розміщені у великій церкві, присвяченій йому, де стали об’єктом паломництва.

Перенесення мощів святого Теодора Тирона мало велике значення для християнської спільноти. Воно стало символом захисту і заступництва святого, а також сприяло поширенню його культу. Це також підкреслювало важливість мучеників у християнській традиції, які своєю смертю свідчили про віру і надихали інших.

8 червня у світі

Всесвітній день оздоровлення

Всесвітній день оздоровлення (Global Wellness Day) або Всесвітній день велнесу – це некомерційна ініціатива, яка відзначається щорічно у другу суботу червня. Цей особливий день під гаслом «Один день може змінити все ваше життя» спрямований на заохочення людей ставити на перше місце свій добробут і жити більш здоровим і повноцінним життям.

Всесвітній день океанів

Для того, щоб підвищити обізнаність про Світовий океан, його проблеми та шляхи їх подолання, ООН встановила Всесвітній день океанів, який щорічно відзначається 8 червня.

А також у світі:

День народження пилососа

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках

Всесвітній день океанів

Всесвітній день ляльки

Всесвітній день публічного в’язання

Міжнародний день молодих орлів

Всесвітній день джину

8 червня в Україні

День працівника меблевої промисловості

День працівника меблевої промисловості України або День мебляра– це день визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Це національне свято, яке відзначається у другу суботу червня щороку.

День міста Севастополь

День міста Севастополя — свято, яке щорічно проходить в другу суботу червня. Свято вшановує заснування міста та визнає його важливу роль в історії та культурі України.

Іменини 8 червня

Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

Талісманом людини, народженої 8 червня, є берил. Мінерали різного забарвлення. Берил здавна вважався потужним захисником, який відштовхує від свого власника негатив.

Традиції, заборони, прикмети 8 червня

Наші пращури цього дня намагалися зустріти світанок, вірили, що з першим промінням сонця людина отримує надзвичайну силу та енергію. Заведено було просити вибачення у всіх тих, кого образив.

Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.

Ще прикмети 8 червня:

велика роса, але душно — чекайте на великий урожай;

вранці роса — погана прикмета;

день грозовий — сінокіс не вдасться;

туман вранці — до сонячної погоди;

не небі вночі багато зірок — буде багато в лісі грибів.

Що не можна робити 8 червня

Краще не планувати цього дня майбутнє.

Не можна давати в борг щось цінне.

Заборонено скаржитися на долю.

8 червня в історії

Визначні події

1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільш відоме в історії вулканічне виверження, що призвело до тисяч жертв.

1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.

1827 — заснований грязьовий курорт Саки.

1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

1915 — Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі 4 авторські варіанти).

1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.

1919 — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.

1934 — У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.

1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.

1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».

1965 — Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Народилися 8 червня

1858 — Олександр Рогоза, український військовий діяч. Військовий міністр Української Держави у 1918, розстріляний більшовицьким ЧК.

1920 — Іван Кожедуб, український пілот-ас.

1925 — Гурій Марчук, математик, академік.

1926 — Ірина Сеник, українська поетеса, дисидентка.

1977 — Михайло Гічан (Міхон), гітарист київського рок-гурту Крихітка Цахес.

1987 — Віктор Гурняк, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», учасник російсько-української війні. Герой України.

1988 — Михайло Несольоний, молодший сержант Збройних сил України. Герой України.

1989 — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка

Померли 8 червня

632 — Магомет, засновник ісламу, пророк (нар. 570).

1742 — Омобоно Страдіварі, італійський майстер смичкових інструментів, син Антоніо Страдіварі.

1845 — Ендрю Джексон, сьомий президент США.

1876 — Жорж Санд, французька письменниця (нар. 1804).

1898 — Яків Щоголів, український поет, представник українського романтизму.

1899 — Микола Гулак, український громадський і політичний діяч, математик, історик, філософ, літературознавець.

1923 — Олександр Данилевський, український біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки, професор і завідувач кафедри медичної хімії та фізики, нормальної фізіології і фармакології в Харківському університеті.

1970 — Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження.

2006 — Микола Колесса, композитор, український митець, педагог.

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