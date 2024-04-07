7 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров’я і День геолога в Україні. Православні вшановують пам’ять преподобного Георгія Сповідника, митрополита Митиленського, і залишилося 268 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 774-й день повномасштабної війни в Україні.

7 квітня – яке сьогодні церковне свято

7 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Георгія Сповідника, митрополита Митиленського. Від самої юності він хотів стати ченцем. В той час імператором був Лев Ісаврянин, який проводив політику іконоборства. Георгій же сповідував вшанування ікон, за що його прозвали Сповідником. За часів правління Костянтина Порфірородного став архієреєм кафедри у Митилені. Вів чисте та цнотливе життя, завжди допомагав нужденним. Наприкінці життя Георгія імператором став іконоборець Лев Вірменин, тому митрополита вигнали до Херсонесу, де він і помер.7 квітня у світі

Міжнародні:

Всесвітній день здоров’я

Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді

Хто святкує іменини 7 квітня

Юрій, Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Килина, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 7 квітня є сардонікс. Відноситься до типу агата. Може мати різне забарвлення: від насиченого каштанового до червоно-бурштинового. Здавна вірили, що сардонікс лікує переломи, допомагає зупинити кровотечу.

Традиції, заборони і прикмети 7 квітня

Що не можна робити 7 квітня:

Не варто підходити близько до водойм.

Не можна визирати з відчиненого вікна.

Заборонено переїдати і зловживати алкоголем.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Зокрема:

У давнину примітили: якщо ніч тепла – весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить, назовсім, якщо ні – пролежить ще тиждень.

сильно дощить до великого урожаю ягід калини;

сонячно, але вранці мороз — чекайте на урожай зерна;

на небі багато зірок — стільки ж буде в лісі ягід та грибів;

погода цього дня вказує, яким буде початок вересня

7 квітня в історії

Визначні події

1827 — англійський фармацевт Джон Вокер винайшов сірники.

1906 — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.

1918 — 2-й Запорозький полк (командир — Петро Болбочан) Армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин та зайняв Харків.

1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера.

1934 — Закон (Постанова ЦВК та РНК СРСР) від 7.04.1935 № 3/598 «Про заходи боротьби із злочинністю серед неповнолітніх», яка передбачала смертну кару через розстріл для дітей віком від 12 років.

1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров’я.

1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1

1995 — в ході першої російсько-чеченської війни російські силовики вирізали село Самашки.

Народилися 7 квітня

1919 — Омелян Пріцак, український історик, мовознавець, орієнталіст, засновник і довголітній директор Українського наукового інституту Гарвардського університету.

1930 — Ів Роше, французький підприємець, засновник косметичної корпорації «Yves Rocher».

1954 — Джекі Чан, американський кіноактор, каскадер, режисер і продюсер.

1964 — Рассел Кроу, австралійський актор, лауреат премії «Оскар».

Померли 7 квітня

1340 — Юрій ІІ, король Галицько-Волинської держави. Намагаючись протистояти експансії Польщі та Угорщини, підтримував союзні відносини з Тевтонським орденом і Литвою. Прагнучи зміцнити князівську владу, вів боротьбу проти бояр, в якій спирався на міщан.

1947 — Генрі Форд, американський конструктор автомобілів, засновник корпорації «Форд Мотор».

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