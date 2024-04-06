6 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 6 квітня, відзначається День чистої карми і Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Православні вшановують пам’ять святителя Євтихія, і залишилося 269 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 773-й день повномасштабної війни в Україні.

6 квітня – яке сьогодні церковне свято

6 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Євтихія. Народився він у Фригії, отримав освіту у Константинополі. Спочатку довгий час був священником, а потім вступив до монастиря, де за свою працю отримав сан архімадрита, а ще пізніше став патріархом. Євтихій критикував уряд, за що отримав 8 років ув’язнення. Після того, як вийшов з в’язниці, повернувся до свого монастиря. У засланні зцілив багатьох людей.

6 квітня у світі

Міжнародні:

День чистої карми.

День спорту на благо розвитку та миру.

День асексуальності.

Хто святкує іменини 6 квітня

Методій, Євтихій, Ярема, Григорій, Павло.

Талісманом людини, народженої 6 квітня, є гранат. Дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним відтінком. Здавна гранату приписували особливі властивості. Його вважали символом влади та пристрасті.

Традиції, заборони і прикмети 6 квітня

У цей день віряни обов’зково звертаються до святителя Євтихія з молитвами, щоб він подарував здоров’я всім родичам та друзям. Особливо шанували цього дня наші предки горох, адже ця культура вважалася символом родючості. А тому готували горохову кашу або суп

Що не можна робити 6 квітня:

Не можна лаятися і лихословити.

Заборонено зрізати яблуні і навіть відламувати окремі гілки.

Не варто пити алкогольні напої.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Зокрема:

сильний вітер — до неврожаю;

качки будують гнізда у вологих місцях — буде сухим літо;

вранішній туман вказує, що суха погода протримається до кінця квітня;

тихий день і зоряна ніч — до великого урожаю.

А також у давнину примітили: якщо ніч тепла – весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить, назовсім, якщо ні – пролежить ще тиждень.

6 квітня в історії

Визначні події

1327 — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет присвятив свої сонети.

1722 — Петро I увів податок на бороди в розмірі 50 карбованців на рік.

1748 — в Італії виявлені руїни Помпеї.

1814 — Наполеон зрікся престолу, його було засуджено до заслання на острів Ельба.

1818 — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда).

1896 — в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, заборонені півтори тисячі років перед тим римським імператором Феодосієм I і відроджені завдяки ініціативі барона П’єра де Кубертена. Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георг I у присутності 60 тисяч глядачів.

1917 — початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу

1945 — Різанина в Горайці, винищення українського населення села Гораєць, здійснене підрозділами Другого Окремого Операційного батальйону Корпусу Внутрішньої Безпеки Польщі.

1946 — частина Східної Пруссії як Калінінградська область увійшла до складу СРСР. Територію Східної Пруссії згідно з Потсдамською угодою поділили Радянський Союз і Польська Народна Республіка.

1950 — секретною постановою Ради Міністрів СРСР спецпоселенці стали вважатися засланими навічно.

1994 — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ’ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар’яміра.

2016 — Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України і ЄС.

Народилися 6 квітня

1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм.

1836 — Микола Скліфосовський, український і російський хірург, який упровадив у Російській імперії принципи асептики й антисептики.

1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер, зняв фільми «Людина дощу» та «Добрий ранок, В’єтнам».

1945 — Боб Марлі, ямайський музикант, який популяризував музику реґі. 6 квітня — паспортна дата. Святкують же його день народження 6 лютого.

1970 — Ірина Білик, українська співачка та композитор.

Померли 6 квітня

1199 — Річард I Левове Серце, англійський король — у Франції від випадкової стріли загинув .

1971 — Ігор Стравинський, композитор і диригент українського походження

2022 — Владімір Жиріновський, російський політик, ворог України

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