4 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні, 4 квітня, у світі відзначається День створення НАТО і День бродячих тварин. Православні вшановують пам’ять Міжнародний день бродячих тварин, і залишилося 271 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 771-й день повномасштабної війни в Україні.
4 квітня – яке сьогодні церковне свято
4 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Йосипа. Народився він у Палестині в сім’ї благочестивих християн, а тому цікавився духовним життям змалечку. У віці 17 років вирішив вступити до монастиря. Там проводив свої дні у пості та молитві. За особисті благочестя швидко став пресвітером. У період гонінь за християнами Йосип ходив містами та селищами, проповідуючи віру в Христа, підтримуючи вірян. За це його схопили і відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Повернувшись до Константинополя, Йосип заснував монастир.
4 квітня у світі
Міжнародні:
- Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням
- Всесвітній день моркви.
- Всесвітній день щура.
- Міжнародний день бродячих тварин.
- День вебмайстра
- День вітаміну C
- День «Обійми газетяра»
- День ходіння навколо
- День створення НАТО.
Хто святкує іменини 4 квітня
- Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія.
Талісманом людини, народженої 4 квітня, є карнеол. Дивовижний камінь, що зачаровує своїм вогняним забарвленням. Здавна карнеол вважають каменем мотивації та хоробрості. Його носили як захисний амулет.
Традиції, заборони і прикмети 4 квітня
Що не можна робити 4 квітня:
- Не можна їсти чорний хліб — будуть проблеми з фінансами.
- Не варто приймати серйозні рішення, робити великі закупи.
- Заборонено прати рушники та білизну.
У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- коні хриплять і закидають голови — прийде швидка негода;
- вітер дме з півночі — до дощової погоди;
- заспівали цвіркуни — вже можна починати оранку;
- багато “сережок” на вільсі — до хорошого урожаю вівса;
- на світанку небо пофарбоване у жовтувато-рожевий відтінок — найближчими днями буде тепло і ясно.
4 квітня в історії
Визначні події
- 1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.
- 1147 — суздальський князь Юрій Долгорукий улаштував у Москві великий бенкет на честь свого союзника, князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Перша літописна згадка про Москву.
- 1794 — у ході Польського повстання відбулась битва під Рацлавицями, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова.
- 1932 — американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Піттсбурга вперше виділив вітамін C. Честь цього відкриття також приписують Альберту Сент-Дьйорді.
- 1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО)
- 1969 — лікарі Техаського інституту серця в Х’юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснили першу клінічну імплантацію штучного серця.
- 1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.
- 1975 — Білл Гейтс та Пол Аллен заснували компанію Microsoft.
- 1983 — перший політ американського космічного шатла «Челленджер».
- 1998 — у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі.
- 2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії
- 2023 — Фінляндія ввійшла до складу НАТО.
Народилися 4 квітня
- 1818 — Томас Майн Рід, ірландський письменник, автор пригодницьких романів, серед яких «Вершник без голови».
- 1894 — Дмитро Чижевський, український учений-енциклопедист; культуролог-славіст, філософ, літературознавець, релігієзнавець, лінгвіст, дослідник української і слов’янської літератур, німецької славістики.
- 1915 — Микола Лемик, український політичний діяч, член ОУН, виконавець атентату проти Олексія Майлова (секретаря Консульства СРСР у Львові) 1933 року. Від 1941 року — крайовий провідник ОУН на східноукраїнських землях.
- 1932 — Андрій Тарковський, радянський кінорежисер («Соляріс», «Сталкер», «Андрій Рубльов»).
- 1952 — Гері Мур, ірландський блюз-роковий гітарист, співак, автор пісень.
- 1953 — Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.
Померли 4 квітня
- 1968 — Мартін Лютер Кінг, американський баптистський проповідник і лідер руху за громадянські права темношкірих 1960-х років.
- 1984 — Олег Антонов, український і радянський авіаконструктор, створив понад 60 типів літаків та планерів типу АН (пасажирських, транспортних та інших).
- 2020 — Іван Вакарчук, український фізик, політик і громадський діяч, батько Святослава Вакарчука
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