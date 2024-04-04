4 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 4 квітня, у світі відзначається День створення НАТО і День бродячих тварин. Православні вшановують пам’ять Міжнародний день бродячих тварин, і залишилося 271 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 771-й день повномасштабної війни в Україні.

4 квітня – яке сьогодні церковне свято

4 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Йосипа. Народився він у Палестині в сім’ї благочестивих християн, а тому цікавився духовним життям змалечку. У віці 17 років вирішив вступити до монастиря. Там проводив свої дні у пості та молитві. За особисті благочестя швидко став пресвітером. У період гонінь за християнами Йосип ходив містами та селищами, проповідуючи віру в Христа, підтримуючи вірян. За це його схопили і відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Повернувшись до Константинополя, Йосип заснував монастир.

4 квітня у світі

Міжнародні:

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням

Всесвітній день моркви.

Всесвітній день щура.

Міжнародний день бродячих тварин.

День вебмайстра

День вітаміну C

День «Обійми газетяра»

День ходіння навколо

День створення НАТО.

Хто святкує іменини 4 квітня

Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія.

Талісманом людини, народженої 4 квітня, є карнеол. Дивовижний камінь, що зачаровує своїм вогняним забарвленням. Здавна карнеол вважають каменем мотивації та хоробрості. Його носили як захисний амулет.

Традиції, заборони і прикмети 4 квітня

Що не можна робити 4 квітня:

Не можна їсти чорний хліб — будуть проблеми з фінансами.

Не варто приймати серйозні рішення, робити великі закупи.

Заборонено прати рушники та білизну.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

коні хриплять і закидають голови — прийде швидка негода;

вітер дме з півночі — до дощової погоди;

заспівали цвіркуни — вже можна починати оранку;

багато “сережок” на вільсі — до хорошого урожаю вівса;

на світанку небо пофарбоване у жовтувато-рожевий відтінок — найближчими днями буде тепло і ясно.

4 квітня в історії

Визначні події

1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.

1147 — суздальський князь Юрій Долгорукий улаштував у Москві великий бенкет на честь свого союзника, князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Перша літописна згадка про Москву.

1794 — у ході Польського повстання відбулась битва під Рацлавицями, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова.

1932 — американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Піттсбурга вперше виділив вітамін C. Честь цього відкриття також приписують Альберту Сент-Дьйорді.

1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО)

1969 — лікарі Техаського інституту серця в Х’юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснили першу клінічну імплантацію штучного серця.

1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.

1975 — Білл Гейтс та Пол Аллен заснували компанію Microsoft.

1983 — перший політ американського космічного шатла «Челленджер».

1998 — у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі.

2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії

2023 — Фінляндія ввійшла до складу НАТО.

Народилися 4 квітня

1818 — Томас Майн Рід, ірландський письменник, автор пригодницьких романів, серед яких «Вершник без голови».

1894 — Дмитро Чижевський, український учений-енциклопедист; культуролог-славіст, філософ, літературознавець, релігієзнавець, лінгвіст, дослідник української і слов’янської літератур, німецької славістики.

1915 — Микола Лемик, український політичний діяч, член ОУН, виконавець атентату проти Олексія Майлова (секретаря Консульства СРСР у Львові) 1933 року. Від 1941 року — крайовий провідник ОУН на східноукраїнських землях.

1932 — Андрій Тарковський, радянський кінорежисер («Соляріс», «Сталкер», «Андрій Рубльов»).

1952 — Гері Мур, ірландський блюз-роковий гітарист, співак, автор пісень.

1953 — Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.

Померли 4 квітня

1968 — Мартін Лютер Кінг, американський баптистський проповідник і лідер руху за громадянські права темношкірих 1960-х років.

1984 — Олег Антонов, український і радянський авіаконструктор, створив понад 60 типів літаків та планерів типу АН (пасажирських, транспортних та інших).

2020 — Іван Вакарчук, український фізик, політик і громадський діяч, батько Святослава Вакарчука

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