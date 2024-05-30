30 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

30 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 30 травня. День жіночої емансипації. День степу в Україні. Православні вшановують пам’ять преподобного Ісаакія. Залишилося 215 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 827 день повномасштабної війни в Україні.

30 травня – яке сьогодні церковне свято

30 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника. Він жив у 4 столітті в Сирії та вів усамітнений, аскетичний спосіб життя. Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства.

Ісаакій був видатним духовним діячем, який протистояв єресі аріанства в Константинополі. Його життєвий шлях був повний випробувань та переслідувань, але він залишався вірним своїм переконанням та боротьбі за правду. Його побили підлеглі імператора Валента та кинули у смердюче болото, звідки, за легендою, його врятували ангели.

30 травня у світі

День жіночої емансипації

30 травня святкується як День жіночої емансипації, або День емансипе. Існує дві версії походження цього свята. Згідно з однією, відмічати цю дату запропонували на знак пам’яті загибелі 30 травня 1431 року легендарної Жанни д’Арк – французької дівчини, яка рятувала країну від англійського панування у кінці Столітньої війни. По другій версії, день присвятили подіям, які відбулись у Німеччині у цю дату 1932 року. Цього дня там було проголосовано «Закон про юридичне положення жінок-чиновників».

Міжнародний день обіймів вашої кішки

30 травня щороку проводиться Міжнародний день обіймів вашої кішки. Цього дня для усіх любителів цих домашніх тварин з’являється прекрасний привід виразити свою любов до них.

А також у світі:

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

30 травня в Україні

День степу в Україні

30 травня щорічно святкується День степу в Україні. Ініціаторами свята були учасники міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», який відбувся 1 березня 2017 року в Оргуському інформаційному центрі. Також створенню свята сприяло святкування у тому ж році 90-річчя створення заповідника «Кам’яні могили», який є традиційним символом охорони степів в Україні. Учасники семінару проголосували за щорічне проведення у національних природних парках наукових конференцій з охорони степових ландшафтів.

Іменини 30 травня

Василь, Ісаакій, Никанор, а також Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан

Талісманом людини, народженої 30 травня, є 6. Здавна вірили, що цей камінь здатний покращити мову та концентує пам’ять. Вважається тако, що енергетика гірського кришталю легко налаштовується на частоту вібрацій людини.

Традиції, заборони, прикмети 30 травня

До святого преподобного Ісаака, звертаються з молитвами допомогти ухвалити правильне рішення у важкій ситуації, зміцнити у вірі, зцілити душу і тіло.

Сьогодні потрібно постаратися провести день спокійно, бути максимально зібраним, як ніколи раніше. Також за народними прикметами цього дня можна садити боби.

У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, холодна погода буде влітку.

Ще прикмети 30 травня:

павуки плетуть павутину — найближчим часом зміниться погода;

бджоли мляві — до посилення спеки;

дощить — восени зберете великий урожай грибів;

на шипшині пишні квіти — чекайте на сувору та морозну зиму;

активно квітнуть черемха та липа — до довгого і спекотного літа.

Що не можна робити 30 травня:

Категорично заборонено ходити до лісу.

Уникайте ходити босоніж по траві.

В жодному разі не можна вбивати плазунів.

30 травня в історії

Визначні події

1431 — в Руані спалено Жанну д’Арк.

1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури

1884 — відкрито рух Катерининською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни

1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем

1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході

1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан»

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Народилися 30 травня

1872 — Костянтина Малицька, українська поетеса, прозаїк, перекладач, бібліограф, редактор, педагог, діячка культурно-освітніх товариств у Галичині

1887 — Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі.

1915 — Богдан Весоловський, український пісняр, композитор легкого жанру, акордеоніст.

1920 — Борис Піаніда, український художник, мистецтвознавець і педагог.

1957 — Оксана Білозір, співачка, Народна артистка України, екс-міністр культури і туризму.

1981 — Ігор Абакумов, український і бельгійський велосипедист.

Померли 30 травня

1431 — Жанна д’Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка).

1778 — Вольтер (Марі Франсуа Аруе), французький письменник і філософ.

1935 — Ольга Рошкевич, українська перекладачка, збирачка фольклору, перше кохання Івана Франка.

1960 — Борис Пастернак, російськомовний поет і письменник єврейсько-українського походження, Нобелівський лауреат 1958 року.

2008 — Борис Шахлін, український і радянський спортсмен, 7-разовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики.

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