3 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

3 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначається Всесвітній день водних тварин і День народження мобільного телефону. Православні вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, і залишилося 272 дні до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 770-й день повномасштабної війни в Україні.

3 квітня – яке сьогодні церковне свято

3 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Про нього відомо, що він народився в Кесарії, рано залишився без батьків. Мати померла, коли хлопчик був ще маленьким, а батько з горя пішов в ченці. Микиту виховувала бабуся, яка від дитячих років вселяла йому страх перед Богом та наставляла жити за заповідями. Подорослішавши, Микита вступив на службу до монастиря, де через кілька років став настоятелем. Тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, за що часто потерпав.

3 квітня у світі

Міжнародні:

Всесвітній день водних тварин

Всесвітній день вечірки.

День народження мобільного телефону.

День народження кавомолки.

День народження штрих-коду.

День дитячої йоги.

День виполювання ненависті (англ. Weed Out Hate) — це день, який говорить про важливість бути добрим і дбайливим до інших. Це свято націлене на зміни у сучасному світі, де егоїзм панує безмежно.

Національні

Естонія: День дурня.

Хто святкує іменини 3 квітня

Православні: Микита, Йосип, Іван, Феодосія

Католицькі: Антон, Річард, Панкратій, Сікст, Вініцій

Талісманом людини, народженої 3 квітня, є лазурит. Здавна цей камінь був символом гармонії та балансу. В давнину люди вірили, що прикраси з лазуриту допомагають відновити зір.

Заборони, традиції і прикмети 3 квітня

Що не можна робити 3 квітня:

Не можна давати гроші в борг.

Не дозволяється лаятися і лихословити.

Заборонено залишати немитий посуд на ніч.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Наприклад, вони помітили: якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. З’являються білі плиски.

А ще:

почути грім — до тривалої поганої погоди;

коні похропують — чекайте на негоду;

дме південний вітер — до великого урожаю ярових;

дощить — до похмурої та пізньої весни.

3 квітня в історії

Визначні події

1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка)

1940 — почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові, Козельську («Катинська трагедія»)

1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як «план Маршалла»

1953 — звільнені та поновлені на роботі усі обвинувачені в останній сталінській репресивній «справі лікарів»

1966 — радянська автоматична міжпланетна станція «Луна-10» виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником

1973 — перший дзвінок по стільниковому телефону: Мартін Купер з Motorola набрав конкурентів із Bell Labs

1990 — над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднято синьо-жовтий прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра

1999 — збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду

2017 — стався теракт-вибух у Петербурзькому метро, внаслідок якого загинуло 14 осіб, поранено 45 і постраждало понад 50.

Народилися 3 квітня

1918 — Олесь Гончар, український письменник («Прапороносці», «Тронка», «Собор», «Берег любові», «Циклон»), академік, громадський діяч.

1924 — Марлон Брандо, американський актор, лауреат двох премій «Оскар» («Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні», «Останнє танго в Парижі», «Дон Жуан де Марко»).

1958 — Алек Болдвін, американський кіноактор («Ноттінг Гілл», «Перл-Гарбор», «Одружена з мафією»).

1961 — Едді Мерфі, голлівудський кіноактор («Життя суботнього вечора», «Поліцейський із Беверлі-Гіллз», «Шрек», «Доктор Дулітл», «Знайомтесь: Дейв»).

Померли 3 квітня

1850 — Петро Прокопович, український бджоляр, основоположник раціонального рамкового бджільництва.

1966 — Марія Литвиненко-Вольгемут, українська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано), педагог.

1981 — Лео Каннер, українсько-американський психіатр, один із засновників дитячої психіатрії.

2011 — Станіслав Конюхов, генеральний конструктор і генеральний директор КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля.

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