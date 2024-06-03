3 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

3 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 3 червня. День велосипедиста і велосипеда. В цей день татари спалили Москву, а також сталася сильна пожежа у Львові, яка знищила усю його готичну забудову. Православні вшановують сьогодні пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Залишилося 211 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 831 день повномасштабної війни в Україні.

3 червня – яке сьогодні церковне свято

3 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру.

Лукілліан жив у Нікомідії, у III столітті. Він до самої старості був язичницьким жерцем, але потім переконався в хибності цієї віри та навернувся до християнства. Лукілліан охрестився і став проповідувати – під його впливом християнами стали й інші його земляки.

Але незабаром на колишнього жерця донесли правителю міста – той викликав старця до себе і став примушувати повернутися в язичництво. Лукілліан відмовився і його кинули в темницю. Там старець зустрів чотирьох отроків-християн – Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія. Усіх їх Лукілліан наставляв – учив вірити і не боятися тортур. Коли мучеників хотіли спалити в печі, то полум’я згасло і чудесним чином мученики залишилися неушкодженими. Тоді правитель, щоб вони не розбурхували народ, відіслав їх усіх до Візантії на страту. У тамтешній в’язниці християн відвідувала діва Павла, приносила їжу та лікувала. Саме Павла підтримувала отроків і старця перед стратою, а незабаром і сама, як сповідниця Христа, пішла на страту.

3 червня у світі

День велосипеда і день велосипедиста

Щороку 3 червня у Європі відзначається День велосипедиста, пов’язаний зі зростанням популярності велосипедів. Свято було запроваджено 12 квітня 2018 року ООН за пропозицією соціолога Лешека Сібільського.

Велосипед є настільки універсальним, доступним та екологічно чистим людським помічником, що йому присвятили спеціальне свято — Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day), який відзначається щорічно 3 червня. Встановлено цю подію у 2018 році рішенням Генасамблеї ООН.

А також у світі:

День народження парашута

Всесвітній день людей з деформацією стопи

День засобів захисту від комах

Всесвітній день сидру

Іменини 3 червня

Опанас, Денис, Дмитро, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Олена, Андрій, Касьян, Костянтин, Кирило, Михайло та Федір.

Талісманом людини, народженої 3 червня є карнеол. Дивовижний камінь, який заворожує своїм вогняним забарвленням. Здавна вірили, що карнеол є символом мужності, мотивації, лідерства та витривалості

Традиції, заборони, прикмети 3 червня

У святого Лукілліана просять сил подолати життєві труднощі.

Сьогодні радять відчинити вікна і провітрити дім – протягом видує все недобре. Вважається, що якщо вивісити на вулицю прання і речі хворої людини, то вітром віднесе хворобу.

У давнину в цей день часто погіршувалася погода, тому люди відкладали роботу на полі, в городі або у саду, а займалися справами біля хати. Це свято є нагадуванням про важливість віри та силу духовної стійкості перед лицем випробувань.

Якщо цього дня вітер південний, то незаміжнім дівчатам потрібно стати до нього спиною і розкинути руки – “надує” хорошого нареченого.

У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з’явитись і перші гриби: червоноголовці, підберезовики, білі.

Наші пращури помітили: якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: “Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою”.

Ще прикмети 3 червня:

гроза — сіна буде мало;

вранці по воді стелиться туман — чекайте на сонячну погоду;

собака мало їсть, погано спить — буде дощ;

весь день дощить — буде багато грибів;

вітер дме з півдня — буде хороша погода.

Що не можна робити 3 червня

Не сваріться з рідними і не лихословте.

На вулиці негода — краще не виходьте з дому.

Заборонено укладати угоди, особливо важливі.

3 червня в історії

Визначні події

1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву

1892 — заснований англійський футбольний клуб «Ліверпуль».

2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа «Ukrainians».

Народилися 3 червня

1545 — Іван Вишенський, український письменник-полеміст.

1814 — Хведір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар

1863 — Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, правник, президент ЗУНР.

1876 — Микола Бурденко, видатний хірург українського походження, один із основоположників нейрохірургії, перший президент Академії медичних наук СРСР.

1881 — Володимир Іздебський, український та американський скульптор, живописець, художній критик, організатор салонів. Батько української письменниці Паоли Утевської (1911—2001).

1926 — Костянтин Ситник, доктор біологічних наук, професор (1967), академік НАН України

1927 — Валерій Польовий, український композитор

1927 — Геннадій Польовий, український художник-графік

1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно («Ярослав Мудрий», «Вавилон ХХ», «Гадюка»). Чоловік Ади Роговцевої.

1930 — Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.

1974 — Сергій Ребров, український футболіст.

Померли 3 червня

1875 — Жорж Бізе, французький композитор, диригент, піаніст епохи романтизму.

1924 — Франц Кафка, німецький письменник.

1930 — Олександр Богомазов, видатний український графік, живописець, педагог, теоретик мистецтва, представник українського й світового авангарду.

1930 — Павло Тутковський, український геолог, географ і педагог.

1959 — Пилип Коновал, єдиний українець — кавалер ордену Хрест Вікторії.

1963 — Іван XXIII, Папа Римський.

2009 – Коко Тейлор, американська співачка, яку називали за унікальний голос Королевою блюзу.

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