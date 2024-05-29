29 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 29 травня. Міжнародний день миротворців ООН. Православні вшановують пам’ять мучениці Феодосії. Також у православних сьогодні Преполовіння П’ятидесятниці. Залишилося 216 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 826 день повномасштабної війни в Україні.

29 травня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті мучениці Феодосії

29 травня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська. Є однією з пошанованих святих у християнстві. Вона постраждала як мучениця 307 року. Її історія пов’язана з гоніннями на християн, які тривали п’ять років. За переказами, сімнадцятирічна Феодосія підійшла до християнських в’язнів, які чекали на свою страту, і попросила їх пом’янути її перед Богом, коли вони стануть перед Ним.

Воїни, які побачили, що дівчина вклонилася в’язням, заарештували її та відвели до правителя Урвана. Він намагався змусити Феодосію принести жертву ідолам, але вона відмовилася, висловлюючи свою віру в Христа. За це її піддали жорстоким катуванням. Незважаючи на муки, Феодосія з радісним обличчям переносила страждання і відкинула повторну пропозицію правителя принести жертву ідолам.

Згідно з легендою, Феодосію з каменем на шиї кинули в море, але ангели витягли її з води. Після цього її віддали на поживу звірам, які не зачепили її, і врешті-решт їй відсікли голову. Кажуть, що з її уст вилетіла голубка, яка сяяла яскравіше за золото і піднялася до небес. Уночі Феодосія з’явилася своїм батькам у світлому одязі, з вінцем на голові та осяйним золотим хрестом у руці, демонструючи славу, якої вони намагалися її позбавити.

Преполовіння П’ятидесятниці

Також цього дня православні відзначають Преполовіння П’ятидесятниці, відоме також як Переполовення Господнє або просто Переполовення. “Переполовення” означає половина, тобто, середина між Великоднем і П’ятидесятницею (днем Святої Трійці). Ця дата однакова для нового і старого стилю, бо залежить від дати Великодня – відзначають на 25-й день після нього. У 2024 році свято випадає на 29 травня.

29 травня у світі

Міжнародний день миротворців ООН

Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Народ охрестив їх «блакитними касками». Вони не наступають, не проводять атак та захоплень територій. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють у звичному розумінні цього слова. Вони воїни, які несуть з собою мир, вони мають зброю, яку не застосовують, вони протистоять злочинам, спрямованим проти людини, їхня мета – рятувати життя та відбудовувати те, що було зруйноване.

Міжнародний день Евересту

Міжнародний день Евересту (International Everest Day) 29 травня відзначається на честь першого успішного сходження на Еверест сера Едмунда Гілларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая в цей день у 1953 році. Цей день не лише відзначає їхнє історичне сходження, але й вшановує незламний дух пригод, який символізує Еверест.

А також у світі:

День компосту

Всесвітній день здоров’я травної системи

Всесвітній день видри

Всесвітній день розсіяного склерозу

Іменини 29 травня

Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, а також Олександр, Георгій, Єфрем, Касьян, Лаврентій, Федір, Модест, Муза

Талісманом людини, народженої 29 травня, є берил. Здавна цей камінь вважали священним символом землі. Берил також називали каменем бізнесу, вірності та щастя у родині.

Традиції, заборони, прикмети 29 травня

Цього дня можна помолитися іконі Богоматері – у “Споручниці грішних” просять зцілення, особливо під час епідемій, захисту від недоброго, порятунку від розпачу. До святої Феодосії моляться за гарний урожай жита.

У свято Преполовіння П’ятидесятниці можна також піти до храму, де відбуваються служба і мале освячення води – хресним ходом ідуть до річки, озера або колодязя, щоб освятити воду і просять Господа “про напоєніє всіх, хто прагне спасіння, водами благочестя”.

Освяченою водою в народі заведено окропляти домочадців, а також город і домашню худобу – щоб усе родило, використовують цю воду і для лікування різних недуг та обливань. За повір’ями, якщо на Преполовіння посадити цибулю, то вона виросте не дуже гіркою. Якщо цього дня допомогти нужденному, то добро повернеться подвійним благом.

У наших предків існувало чимало прикмет цього дня. Зокрема, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить, погода буде теплою. Йде дощ і квакають жаби у водоймах – скоро налагодиться погода.

Ще прикмети 29 травня:

заквітло жито — можете білити полотна;

день спекотний — до великої кількості білих грибів у лісі;

вранці по воді стелиться туман — буде ясна погода;

активно літають біля вуликів бджоли — прийде швидкий дощ;

багато павуків — чекайте на хорошу погоду;

колоситься жито — до великої кількості грибів восени.

Що не можна робити 29 травня

Не можна сумувати, адже за настроєм цього дня створюється майбутнє.

Не варто стрибати по землі, урожаю не буде.

Заборонено сваритися, сварка затягнеться надовго.

29 травня в історії

Визначні події

526 — внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тис. людей, переважно християнських прочан.

1453 — османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь

1630 — підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським

1738 — у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну.

1900 — компанія «Отіс» зареєструвала торгову марку «Ескалатор» (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори)

1942 — у ході Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії.

2014 — поблизу міста Слов’янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт «16») Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.

Народилися 29 травня

1858 — Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису.

1878 — Петро Карманський, український поет, перекладач, провідний представник об’єднання «Молода Муза».

1888 — Ілля Киріяк, український журналіст, письменник, громадський діяч.

1899 — Фавст Лопатинський, український режисер, сценарист, актор.

1901 — Кирило Синельников, український фізик, дійсний член АН УРСР (з 1948); Заслужений діяч науки УРСР (1951).

1902 — Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.

1905 — Ольга Благовидова, українська співачка.

1979 — Ганна Гомонай, українська телеведуча.

1982 — Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

Померли 29 травня

1453 — Костянтин ХІ, останній візантійський імператор.

1814 — Жозефіна Богарне, імператриця Франції (1804—1809), перша дружина Наполеона.

1913 — Олександр Чехов, прозаїк, публіцист, мемуарист українського походження. Старший брат письменника Антона Павловича Чехова і театрального критика Михайла Павловича Чехова, батько актора і режисера Михайла Олександровича Чехова.

1952 — Михайло Омелянович-Павленко, український діяч, генерал-полковник Армії УНР, Начальний Командант УГА, командувач 1-го Зимового походу.

1998 — Володимир Федоров, український і російський письменник, драматург, сценарист.

2002 — Олег Німець, український фізик, академік НАНУ.

2004 — Ольга Бура, українська телеведуча та модель.

2014 — Сергій Кульчицький, український військовий, генерал-майор, учасник війни на сході України, Герой України.

Можливо, вам також буде цікаво: Спалена за наказом Петра, а потім затоплена Каховським водосховищем, Чортомлицька Січ – сьогодні річниця знищення

Наш Телеграм